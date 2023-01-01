TRT1'in yeni dizisi Al Sancak ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı

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Alsancak dizisi.
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, yayın hayatına başladı. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Al Sancak dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.
İlk bölümüyle sosyal medyaya da damga vuran diziyle ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
Dizide yer alan başörtülü teğmen Büşra Akdeniz ile ilgili sahne ise büyük beğeni topladı.
Sahnede, Mavi Vatan’daki bir adada terör örgütlerinin silah sevkiyatına operasyon yapacak TİM’e istihbarat bilgilerini Büşra Teğmen'in verdiği görüldü.
İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:
Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.
Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler.
Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.
Uğur Güneş - Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI
Gülsim Ali İlhan - NADIA IVANOVA
R. Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN
Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU
İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ
Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER