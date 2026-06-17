Türk dünyasında tarihi adım: Kürşad Zorlu duyurdu kullanılacak yeni alfabeler belirlendi

Uzun soluklu bakılması gereken bu çalışmaların devamı ve olgunlaşması, ilgili tüm kardeş devletler nezdinde kabul görmesi ve karşılıklı saygı çerçevesinde sabırla sürecin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Her alanda işbirliği hedefimize ortak bir inanç ve kararlılıkla ilerlemek dileğiyle…"