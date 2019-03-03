Türk Kahvesi'nin konuğu Fatma Şahin: Hiçbir şey gümüş tepside verilmedi

Gündemin gerilimli konularından uzak hayatın içinden sorularla, hem konukların hem Türkiye'nin hikayesi Ayşe Böhürler'in sunduğu Türk Kahvesi ile ekrana geliyor. Bu hafta Fatma Şahin'in konuk olduğu Türk Kahvesi, bugün ve her pazar saat 11.10'da TVNET ekranlarında.

Fatma Şahin'in konuk olduğu Türk Kahvesi'nden satır başları şöyle:

Ailede okula giden ilk kız çocuğu oldu

Ailede üniversiteye ilk giden kız çocuğu benim. Önümde bir rol model yoktu. Okul çok iyi, puanım çok yüksek, annem nakış işleyerek bizi okuttu. Babamın çok güzel bir takip sistemi vardı. Çok sıcak sevgi dolu bir ortamdaydım. Ninenin dedenin altta oturduğu kuş evinin bile düşünüldüğü bir evde doğdum.

Annem hep derdi ki:'Ne iş yaparsan en iyisini yap.'

Bütün riskleri alarak ve bana çok güvenerek bana bir yol açtılar. Aslında fırsat eşitliği verilerek nasıl bir demokrasinin geliştiğini görüyoruz. Benden sonra kız kardeşim eczacılık okudu.

Ne iş yaparsan yap, en iyisini yap

17 yıldan beri alandayım, ne iş yaparsan yap en iyisini yap düşüncesine odaklandığınız zaman beraberinde başarı geliyor.

Kadını yok saydığınız bir kalkınma olamaz

Kadın'a hem kariyer hem çocuk yapabilecek alt yapının oluşturulması gerekiyordu. Şiddet konuşulmuyordu. Kadına dair şiddet suçtur demek bir milat oldu. Toplumun yarısını yok saydığınız bir kalkınma olamaz. Güçlü aile güçlü kadından ve aileden oluşuyor.

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Bu meselenin cinsiyetle değil ehliyetle olduğunu ve bunun büyük bir zihinsel gelişimle olacağını biz kendi şehrimizde başarmış olduk. Benim önümde bir rol model yoktu ama ben şu an kız çocuklarının gözlerine bakıyorum "ben bakan olabilirim" diyorlar.

Hayatınızı anlatan bir kitap olsa ne isim verilmesini istersiniz?

Mücadele. Korkunç bir mücadele. Hiçbir şey bana gümüş tepside verilmedi. Vura vura vura. Belki de bir erkeğin çalıştığının 10 katı çalıştım. Büyük bir mücadeleden geliyorum.

Yaptığım işi çok seviyorum. Aşkla çalışan yorulmaz. Elbette gönlümüz kırılıyor, sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama o sevgi tüm kördüğümleri açıyor.

Belediye başkanı olmasaydınız ne olurdunuz?

Yine bu işi yapardım. Çünkü halka dokunuyorum, yetime dokunuyorum. Aldığım dua beni besliyor. Çok severek yapıyorum.

Cumhuriyet tarihindeki tek kadın büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin oldu.

Türkiye'nin seçkin isimlerini #TürkKahvesi'nde ağırlıyor, samimi ve sıcak bir atmosferde konuklarımızın hem kendi hikayesini hemde ülkenin hikayesini konuşuyoruz.#TürkKahvesi'nde bu hafta @aysebohurler'in konuğu @FatmaSahin #TürkKahvesi bugün 11.10'da #TVNET'te. pic.twitter.com/jz3cdlF31w — TVNET (@tvnet) 3 Mart 2019

Değerli sanatçımız İhsan Güvenç sesiyle Antep türküleriyle bize eşkik ediyor... yayındayız @FatmaSahin @tvnet pic.twitter.com/XLMSCiAYd1 — Ayşe Böhürler (@aysebohurler) 3 Mart 2019

Fatma Şahin kimdir?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966 Gaziantep doğumludur. Babası Mustafa Kıymık, annesi Perihan Kıymık’tır. 2 kız 1 erkek kardeşin en büyüğüdür.İlköğrenimini İstiklal İlkokulunda, lise öğrenimini Kız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Fakültesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Okul bittikten hemen sonra özel bir şirkette İşletme Mühendisi olarak göreve başlamış, 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır.

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Evli ve 2 çocuk annesi olan Fatma Şahin, 2001 yılında Ak Parti Gaziantep İl Kurucu üyesi olmuş, 2002 seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçilmiştir.n

22. 23. ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği görevinde bulunmuştur. 2007 yılında Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu ile TBMM Töre-Namus cinayetleri ve Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon’unda görev yapmıştır.

Fatma Şahin, 6 Temmuz 2011’de açıklanan 61.Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olarak görev almıştır.

Yürüttüğü bakanlık görevinden 26 Aralık 2013 tarihinde ayrılıp Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 54,7%’lik oy oranıyla seçilerek, Türkiye’nin İlk Kadın Büyükşehir Belediye Başkanlarından biri olarak göreve başlamıştır. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.