HayatTürk sosyolojisi öksüz kaldı
KÜLTÜR SANAT

Türk sosyolojisi öksüz kaldı

Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden biri olan ve önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüsamettin Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Eski bakan Nabi Avcı, “Türk sosyolojisinin önemli bir fikir adamını kaybettik” derken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, “Yeri doldurulamayacak bir büyüğümüzü ebediyete uğurladık” ifadelerini kullandı.

Fatih ÖzerYeni Şafak
Prof. Dr. Hüsamettin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.
Prof. Dr. Hüsamettin Arslan son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı, yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan (62), kanser tedavisi gördüğü MEDİPOL Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve toplumsal konularda yayınladığı çok sayıda makale ile tanınan Arslan, bir ay önce teşhisi koyulan kanser hastalığına yenik düştü. Arslan için dün Marmara İlahiyat Cami’sinde cenaze töreni düzenlendi. Törende merhum Arslan’ın kardeşleri Muammer Arslan ve Ömür Arslan taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Arslan’ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

FİKİR ÇİLESİ ÇEKTİ

Arslan’ın tezkiye konuşmasını Üsküdar Müftüsü Enver Osman Kaan yaptı. Arslan’ın hayatını fikir ve ilim alanına veren nadide insanlardan biri olduğunu söyleyen Kaan, “Fikir çilesi çekmiş kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Bundan sonra merhum Arslan’ı dualar ve bize emanet ettiği eserleriyle anacağız” dedi.

ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Türk sosyolojisinin fikir adamını kaybettik. Allah sevenlerine sabırlar versin” derken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Tarihe tanıklık etmiş ve yeri doldurulamayacak bir büyüğümüzü ebediyete uğurladık. Onun geride bıraktığı eserleri en iyi şekilde değerlendirmeye ve fikirlerini benimsemeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Bize abi gibi yaklaşırdı
  • Merhum Hüsamettin Arslan’ın son yolculuğunda öğrencileri de yalnız bırakmadı. Öğrencileri, Arslan ile aralarında geçen diyalogları gözyaşlarıyla anlattı. Öğretmen ve fikir adamı dışından Arslan’ın kendilerine abi gibi yaklaştığını kaydeden Rüstem Faruk Kılıç, “Bize bu dünyanın geçici olduğunu söylerdi. Öğrencilerinden hiçbir zaman ayrılmaz, sorunlarımızı çözmek için her türlü gayreti sarf ederdi” dedi. Serdar Hoşcan, “Türkiye’yi anlama noktasında bize her zaman öğütler verirdi. Bize sınavların geçici olduğunu, insanların asıl kendisini geliştirmesi asıl sınavın insanın karakteri olduğunu söylerdi” dedi.
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