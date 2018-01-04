Türk sosyolojisi öksüz kaldı

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı, yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan (62), kanser tedavisi gördüğü MEDİPOL Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sosyoloji alanında yaptığı çalışmalar ve toplumsal konularda yayınladığı çok sayıda makale ile tanınan Arslan, bir ay önce teşhisi koyulan kanser hastalığına yenik düştü. Arslan için dün Marmara İlahiyat Cami’sinde cenaze töreni düzenlendi. Törende merhum Arslan’ın kardeşleri Muammer Arslan ve Ömür Arslan taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Arslan’ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

FİKİR ÇİLESİ ÇEKTİ

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Arslan’ın tezkiye konuşmasını Üsküdar Müftüsü Enver Osman Kaan yaptı. Arslan’ın hayatını fikir ve ilim alanına veren nadide insanlardan biri olduğunu söyleyen Kaan, “Fikir çilesi çekmiş kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Bundan sonra merhum Arslan’ı dualar ve bize emanet ettiği eserleriyle anacağız” dedi.

ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, “Türk sosyolojisinin fikir adamını kaybettik. Allah sevenlerine sabırlar versin” derken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, “Tarihe tanıklık etmiş ve yeri doldurulamayacak bir büyüğümüzü ebediyete uğurladık. Onun geride bıraktığı eserleri en iyi şekilde değerlendirmeye ve fikirlerini benimsemeye gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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