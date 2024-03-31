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Türkçe Kosova'da resmi dil olarak kabul edildi

Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitroviça belediyesinde, Türkçe'ye ülkede halkın geleneksel olarak konuştuğu dillere verilen “resmi kullanımda dil” statüsü verildi.

00:08 - 31/03/2024 Pazar
AA
Türkçe, Kosova'nın Kuzey Mitroviça belediyesinde 'resmi kullanımda dil' oldu.
Türkçe, Kosova'nın Kuzey Mitroviça belediyesinde 'resmi kullanımda dil' oldu.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitroviça belediyesinin meclis oturumunda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan tarafından Türkçe'nin “resmi kullanımda dil” kabul edilmesi için yapılan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

KDTP Milletvekili Kervan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karar tasarısının kabul edilmesiyle, Kosova'nın çok etnikli ve çok kültürlü bir devlet olduğunun tekrardan kanıtlandığını söyledi.

Türkçe'nin Kosova'da yüzyıllardır geleneksel olarak konuşulduğunu belirten Kervan, “
Bugün Türkçemiz oy çoğunluğuyla resmileşti
.” dedi.
Türkçe, halihazırda Kosova'nın Prizren ve Mamuşa belediyelerinde “resmi dil” statüsünde, Priştine, Gilan, Vıçıtırın ve Güney Mitroviça belediyelerindeyse “resmi kullanımda dil” statüsünde bulunuyor.

Kosova yasalarına göre belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın “resmi kullanımda dil” statüsüne sahip olabiliyor. Söz konusu statü, resmi kullanımdaki bir dilin belediyenin sorumluluk alanlarında kullanımını zorunlu kılmıyor.

Kosova'da 2011'de yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 18 bin 738 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi anadilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.



#Kosova
#Türkçe
#Resmi dil
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