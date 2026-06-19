Turkcell’in 'Shaq diye 5G' reklamına: Kristal Elma’dan 5 Kristal Elma 2 büyük ödül

Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Alcan böylesi prestijli bir ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Turkcell olarak reklam filmlerimizin kuşakta ayrışmasını ve zihinlerde yer etmesini çok önemsiyoruz. Geçen yıl yayınlanan aylık raporlara baktığımızda, tüm kategoriler içinde 7 kez “en çok hatırlanan reklamlar” sıralamasında ilk üçte yer almıştık. Bu rekor denebilecek bir durumdu. Bu yılki imza işlerimizden ‘Shaq diye 5G’ ise tüm kategorilerde %15 oranında spontan hatırlanarak en yakın rakibinden 3,5 kat daha fazla hatırlanmış oldu. Şimdiden reklamcılık tarihine geçecek bir işe imza atmak gurur verici. Tüm Türkiye’nin hafızasına kazınan reklam filmimize, Kristal Elma’dan gelen Büyük Ödüller bizim için çok kıymetli. Projemiz, bir reklam filminin ötesinde, Turkcell olarak 5G iletişimine uzun süredir yaptığımız hazırlığın ve müşteri faydasını görünür kılma yaklaşımımızın güçlü bir yansıması. Ama tabii en çok da kreatif cesarete verdiğimiz önemin yansıması.