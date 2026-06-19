Turkcell’in 'Shaq diye 5G' reklamına: Kristal Elma’dan 5 Kristal Elma 2 büyük ödül

Turkcell’in, basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile hayata geçirdiği ve çok beğenilen 5G kampanyası, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli organizasyonlarından Kristal Elma’da 5 Kristal Elma’nın yanı sıra iki kategoride Büyük Ödül’e layık görüldü. Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücünü akılda kalıcı bir hikâyeyle işleyen kampanya; kreatif fikri, mizahi dili ve prodüksiyon kalitesiyle büyük ses getirdi. Turkcell, 2 Büyük Ödül ve 5 Kristal Elma olmak üzere toplam 29 ödül alarak 2026’ya damgasını vuran marka oldu.
Turkcell’in, NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın rol aldığı “Shaq diye 5G” reklam kampanyası, bu yıl 38’incisi düzenlenen Kristal Elma Ödülleri kapsamında 5 Kristal Elma’nın yanı sıra 2 Büyük Ödül’e layık görüldü.
15 Haziran gecesi Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen ödül töreninde Turkcell toplamda 2 Büyük Ödül, 5 Kristal, 13 Bronz Elma ve 9 Gümüş Elma kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Turkcell, Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar, Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema, Medyanın Entegre Kullanımı, En İyi Ünlü Kullanımı ve En İyi Reklam Filmi Yapımı kategorilerinde Kristal Elma kazanırken Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar ve Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema kategorilerinde ayrıca Büyük Ödül de aldı. Toplam 29 ödül kazanan Turkcell’e Yaratıcılığa Cesaret Veren Marka plaketi de takdim edildi.
“Şimdiden reklamcılık tarihine geçecek bir işe imza atmak gurur verici”
5G gibi teknik boyutları çok güçlü bir konuyu, sadece hız, kapasite ve kapsama başlıklarıyla anlatmakla yetinmek istemedik. Turkcell’e yakışır şekilde, güçlü bir fikir ortaya koymayı hedefledik. Kendi alanında oyunun kurallarını değiştiren bir efsane olan Shaquille O’Neal ile Turkcell’in 5G’deki liderliğini aynı hikâyede buluşturarak, ne denli doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Sinematik anlatımı ve Türkiye’ye özgü kültürel ögelerle kurulan bağ da projenin yakaladığı başarıda büyük rol oynadı.”
“En çok ödül kazanan şirket olduk”
“Bu ödüller, iyi bir fikir ve güçlü bir takım çalışmasının karşılığı”
Mustafa Alcan ayrıca “Bu başarının arkasında sağlam bir takım çalışması ve yüksek bir prodüksiyon disiplini yatıyor. Aldığımız bu ödüller, güçlü bir fikrin ve uyum içinde çalışan ekiplerin neler başarabileceğinin en anlamlı göstergelerinden biri. Bu kreatif cesaret için bizi destekleyen ve her adımda güç veren Yönetim Kurulu Başkanımız Şenol Kazancı ve Genel Müdürümüz Dr. Ali Taha Koç başta olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, başta kreatif ajansımız Rafineri ve prodüksiyon şirketlerimiz olmak üzere kıymetli paydaşlarımıza, yönetmenimiz Bahadır Karataş’a ve elbette bu hikâyeye enerjisiyle güç katan Shaquille O’Neal’a teşekkür ediyorum” dedi.
“Bu ödüller kadar değerlisi, Türkiye’nin olağanüstü beğenisi”
Rafineri Reklam Ajansı Kreatif Ortağı Emre Kaplan son dönemin en çok konuşulan kampanyası hakkında şunları söyledi: “Kampanyamızın Kristal Elma’da büyük ödülleri kazanması elbette çok büyük bir gurur. Hem “Yılın Filmi” hem de “Yılın Kampanyası” ödülünü kazanmak çok özel bir durum. Ancak en az o kadar değerli olan, Türkiye’nin olağanüstü ilgisi ve beğenisi. Kampanya yayına girdiği anda teknik tabirle “interneti kırdı”. Google arama trendleri listesinde, reklam temalı ilk 10 aramanın 10’u da Shaq kampanyasıyla ilgiliydi. Ve filmimiz ilk iki haftada 204 milyon gibi olağanüstü bir izlenme sayısına ulaştı.”
“Bu kampanya reklam sektörüne son dönemde özlediğimiz bazı değerleri hatırlattı”
Pazarlama dünyası olarak hikâyenin önemini dilimizden düşürmüyoruz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde bu bilgi çoğu zaman unutulabiliyor. Hikâye, “lafı dolandırmak” gibi görülebiliyor. Hele ki o hikâyeyi Shaq örneğinde olduğu gibi, ülkemizin global imajından bir içgörüyü kullanan, ama ürünle ilk bakışta birebir bağlantısı yok gibi duran -saç ektirme- gibi bir kanca üzerinden başlatmak, maalesef lüks kabul edilebiliyor.
Hepimizin dikkat ekonomisinden bahsettiği bu dönemde dönmemiz gereken yer, testler, ilk 4 saniyede mesajı vermeler, dümdüz ürün tariflerinden ziyade, yine yaratıcılık. Kimse “şu markanın reklamı çıksa da izlesek” diye beklemiyor. Elimizin altında izleyecek milyonlarca çok ilginç içerik var. O yüzden ne anlatıyorsak anlatalım her briefin birinci maddesi ilgi çekicilik olmak zorunda.
“İyi bir hikâye kendi medyasını yaratıyor”
Turkcell’in reklam kampanyalarına toplam 29 ödül
Turkcell’in bu sene kazandığı ödüller ve ödül kazanan reklam kampanyaları şöyle:
o Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar
o Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema
o Telekomünikasyon Sektöründe Entegre Kampanyalar
o Telekomünikasyon Sektöründe Film - TV & Sinema
o Medyanın Entegre Kullanımı
o En İyi Ünlü Kullanımı
o En İyi Reklam Filmi Yapımı
o Film, TV, Sinema, Online Film
o En İyi Kurgu
o Ses Tasarımı
o Medya
o En İyi Reklam Filmi Yönetmeni
o En İyi Sanat Yönetimi - Film
Türkiye’ye özgü kültürel ögelerle kurulan bağ, bir iletişim fikrine dönüştü
Büyük ses getiren kampanya, Turkcell 5G’nin hız, kapasite ve kapsama gücü gibi avantajları klasik bir teknoloji anlatımının ötesine taşıdı. Shaquille O’Neal’ın Türkiye’ye geliş nedeni sorulduğunda verdiği esprili “Saç ektirmek için geldim” yanıtından yola çıkan film; “Söz ağızdan çıktı bir kere” mottosuyla hem Türkiye’ye özgü güçlü bir kültürel içgörü yakaladı hem de markanın 5G konusundaki iddiasını akılda kalıcı bir iletişim fikrine dönüştürdü. Shaq’ın farklı hikâyeler içinde konumlandığı seri, “Şak diye 5G” söylemiyle izleyicinin zihninde yer etti. Turkcell’in müşteri odaklı yaklaşımını ve teknoloji vizyonunu aynı potada buluşturan projenin etkisi ve gücü, Kristal Elma’da Büyük Ödül ile tescillendi.
“Shaq diye 5G”nin kamera arkasında neler yaşandı?
Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Bahadır Karataş imzasını taşıyan filmin, görüntü yönetmenliğini Serkan Güler üstlendi. Prodüksiyonun ön hazırlık süreci 35 gün sürdü. 3 gün süren, 3 kamera ekibiyle yürütülen kapsamlı prelight ve prova çalışmalarının ardından, Shaq ile birlikte yine 3 gün süren yoğun çekim maratonu tamamlandı. 180 kişilik set ekibi, 60’a yakın araç ve detaylı prodüksiyon tasarımıyla sahada kusursuz bir operasyon yürüttü.
Shaquille O’Neal için özel olarak 9 farklı peruk hazırlandı. Bunların 4’ü ABD’de üretildi. Bu özel çalışma 12 gün sürdü. Yine Shaq için 4 farklı kostüm Amerika’da dikildi. Film, yalnızca sahadaki operasyonuyla değil, karakter detaylarına gösterilen özenle de yüksek prodüksiyon standardını ortaya koydu.
Yaklaşık 70 güne yayılan post prodüksiyon sürecinde ise dört farklı prodüksiyon şirketi eş zamanlı ve entegre biçimde çalıştı. Kurgu, görsel uygulamalar ve teknik tamamlama süreçlerinin bu ölçekte senkronize ilerlemesi, filmin üst düzey görsel kaliteyle yayına hazır hale gelmesini sağladı.