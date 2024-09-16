Türkiye'de bir ilk: 'Geleneksel Tıp' dünyasının önemli isimleri Balıkesir'deki sempozyumda buluştu

Türkiye tüm dünyaya örnek olacak
Birleşmiş Milletler UNF Türkiye temsilcisi Dr. Muhammed İkbal Bakırcı, Cenevre’de, tüm dünyada geleneksel alternatif tıp uygulamalarının kurumsallaşması ve ana akım sağlık hizmetlerine entegrasyonu hususunda düzenlenen toplantının detaylarını paylaştı. İsviçre’deki toplantıdan örnekler veren Dr. Muhammed İkbal Bakırcı sağlık hizmetleriyle tüm dünyaya örnek olan Türkiye’nin bu uygulamalarda da bunların entegrasyonunda da örnek olacağını vurguladı.
Bilimsel çalışmalar ışığında tecrübelerimizi artıracağız
Prof Dr Arif Karademir'den Kanuni Sultan Süleyman örneği
- Tarihte Kanuni Sultan Süleyman’ın sefere çıkan askerlere küflü Konya peyniri yedirdiği, kılıç yaralarına küflü peynir sarıldığı, küflü peynirin faydalarının halk arasında 1500-1600’lerde ve muhtemelen öncesinde bilindiği ve uygulandığı yazmaktadır. Ancak bu konuda ülkemizde detaylı bir çalışma yapılamamış, dünya 1945’te İskoçyalı Sir Alexander Fleming’e Nobel Tıp Ödülünü kazandıran çalışmasıyla küflerdeki penisilini tanımıştır.