Türkiye'de bir ilk: 'Geleneksel Tıp' dünyasının önemli isimleri Balıkesir'deki sempozyumda buluştu

“Yakın geçmişte tamamen aşağılanan, itibarsızlaştırılan, çağdışı ve ilkellikle suçlanan geleneksel tıp uygulamaları, özellikle gelişmiş ülkelerde dikkat çekmeye, konu hakkında özel ve nitelikli araştırma merkezleri açılmaya başlandıktan sonra bizlerde de hafiften bir kabullenme başlamış görülüyor. Tamamen ret etmek veya kabullenmek yerine, kritik analitik düşünmek ve bilimsel olarak konuları ele almak en sağlıklısı olmalıdır. Tamamlayıcı tıp uygulamalarında yüzlerce medeniyete beşiklik yapmış, zengin kültürel tarihi ve biyoçeşitliliği ile Anadolu coğrafyası bir hazine gibi araştırmacılarını bekliyor.”