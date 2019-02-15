Türkiye'de yasaklı olan site misafirperver ülkeleri açıkladı

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Türkiye'de yeniden ne zaman faaliyetlerine başlayacağı bilinmeyen booking.com, dünyanın en misafirperver ülkelerini açıkladı. Türkiye'nin içinde olmadığı listedeki ülkeler ise şöyle:

10 - Yunanistan

- Yunanistan 9 - Sırbistan

- Sırbistan 8 - İrlanda

- İrlanda 7 - Macaristan

- Macaristan 6 - Romanya

- Romanya 5 - Tayvan

- Tayvan 4 - Yeni Zelanda

- Yeni Zelanda 3 - Polonya

- Polonya 2 - Çekya

- Çekya 1 - Avusturya

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