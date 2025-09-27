Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülkeler belli oldu

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 5 yılda 9 milyar 117 milyon 595 bin dolara ulaşırken, bu dönemde yapılan dış satımda 2,2 milyar dolarla Güney Kore başı çekti. Güney Kore, bu dönemde 2,2 milyar dolarla Türkiye'nin ihracatında ilk sırayı aldı, bu ülkeyi Macaristan ve Irak izledi.
Güney Kore ihracatta zirvede
Avrupa ülkelerine ihracat dikkati çekti
Sektörün ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri Macaristan oldu. Bu ülkeye yönelik eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 4 milyon 186 bin dolarken, bu rakam 2024'te yaklaşık 102 katına çıkarak 427 milyon 648 bin dolara ulaştı.
Gürcistan'a yönelik ihracattaki artış da dikkati çekti. Bu ülkeye yapılan ihracat 2020'de 29 milyon 685 bin dolarken, 2024'te 4 katına çıkarak 124 milyon 344 bin doları buldu.
Öte yandan, Polonya'ya 5 yılda 271 milyon 934 bin dolar, Almanya'ya 198 milyon 557 bin dolar ve İsviçre'ye 151 milyon 790 bin dolarlık eczacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde de 1 milyar 400 milyon doları aştı. Bu dönemde Macaristan'a yapılan ihracat 293 milyon 236 bin dolar ve Güney Kore'ye yapılan ihracat 209 milyon 199 bin dolar olarak kayıtlara geçti.