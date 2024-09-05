|
Hayat

Türkiye’nin masalları mobil uygulamada

04:00 - 5/09/2024 Thursday
Güncelleme: 02:13 - 5/09/2024 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için “Masal Masal Türkiye” mobil uygulaması hazırlandı. 2019’dan beri yürütülen “Türk Masal Külliyatı Projesi” kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde çocuklar Türk masallarını, hem okuyabilecek hem de masallar seslendirilecek. Sadece Türk çocukları için değil dünya çocukları için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Japonca çeviri ve seslendirme çalışmalarına devam ediliyor.

MASALLAR KORUMA ALTINA ALINIYOR

“Türk Masal Külliyatı Projesi”nde bugüne kadar 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yörenin ağzıyla seslendirildi. Mobil uygulama Bakanlık kuruluşlarında görev yapan bakım personeline tanıtılarak, devlet himayesindeki çocukların dinlemesi de sağlanacak. Projeyle unutulmaya yüz tutan Türk masallarının koruma altına alınıp gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.


Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın 55 yıllık Mescid-i Aksa nöbeti sahneye taşınıyor

Oyunbozan Atölye, yeni tiyatro oyunu için gün sayıyor. 1920'de Kudüs'ü terk etmek zorunda kalan son Osmanlı birliğinin şehirde bıraktığı 56 gönüllü askerin tamamı bir yıl geçmeden ülkelerine geri dönmüştü. Ancak biri hariç. 55 yıl boyunca tek başına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı. Bu gerçek üstü hikaye Oyunbozan Atölye ve Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas öncülüğünde tiyatro sahnesinde oynanacak. 'Aşk Derinlerde Onbaşı' sanat severlere Filistin'in 1920'den 1970'li yıllara kadar nasıl gasp edildiğini, bu süreçte tek başına bir Osmanlı askerinin Mescid-i Aksa'da 55 yıl boyunca ne yaptığını tarihi gerçekleriyle birlikte sunmayı amaçlıyor. Oyunbozan Atölye'nin Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, oyunun ne zaman sahneleneceğine ilişkin Yeni Şafak'a verdiği röportajda "Eylül ayının 25 ile 30'u arası bir gala düşünüyoruz. Sonrasında inşallah bütün ülkeye ve hatta Orta Asya, Balkanlar herkese bu hikayeyi anlatmak o insanların da bu hikayeden haberdar olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.


#Aktüel
#Hayat
#Masal
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...