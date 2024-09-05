Türkiye’nin masalları mobil uygulamada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çocukların masallara kolayca erişebilmesi için “Masal Masal Türkiye” mobil uygulaması hazırlandı. 2019’dan beri yürütülen “Türk Masal Külliyatı Projesi” kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde çocuklar Türk masallarını, hem okuyabilecek hem de masallar seslendirilecek. Sadece Türk çocukları için değil dünya çocukları için de İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça, İspanyolca ve Japonca çeviri ve seslendirme çalışmalarına devam ediliyor.
MASALLAR KORUMA ALTINA ALINIYOR
“Türk Masal Külliyatı Projesi”nde bugüne kadar 25 masal İstanbul Türkçesi ve 21 yörenin ağzıyla seslendirildi. Mobil uygulama Bakanlık kuruluşlarında görev yapan bakım personeline tanıtılarak, devlet himayesindeki çocukların dinlemesi de sağlanacak. Projeyle unutulmaya yüz tutan Türk masallarının koruma altına alınıp gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.