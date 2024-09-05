Türkiye’nin masalları mobil uygulamada

Oyunbozan Atölye, yeni tiyatro oyunu için gün sayıyor. 1920'de Kudüs'ü terk etmek zorunda kalan son Osmanlı birliğinin şehirde bıraktığı 56 gönüllü askerin tamamı bir yıl geçmeden ülkelerine geri dönmüştü. Ancak biri hariç. 55 yıl boyunca tek başına Mescid-i Aksa'da nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Hasan Onbaşı. Bu gerçek üstü hikaye Oyunbozan Atölye ve Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas öncülüğünde tiyatro sahnesinde oynanacak. 'Aşk Derinlerde Onbaşı' sanat severlere Filistin'in 1920'den 1970'li yıllara kadar nasıl gasp edildiğini, bu süreçte tek başına bir Osmanlı askerinin Mescid-i Aksa'da 55 yıl boyunca ne yaptığını tarihi gerçekleriyle birlikte sunmayı amaçlıyor. Oyunbozan Atölye'nin Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas, oyunun ne zaman sahneleneceğine ilişkin Yeni Şafak'a verdiği röportajda "Eylül ayının 25 ile 30'u arası bir gala düşünüyoruz. Sonrasında inşallah bütün ülkeye ve hatta Orta Asya, Balkanlar herkese bu hikayeyi anlatmak o insanların da bu hikayeden haberdar olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.