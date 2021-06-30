'Tuzla'nın Berberi' dezavantajlı vatandaşların evine gidiyor: Tıraşlarını yapıp ihtiyaçlarını gideriyorlar

Tuzla Belediyesi, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale eğitim Parkı’nda Tuzla’nın Berberi’ni hizmete açarak, ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların sakal ve saç tıraşlarını ücretsiz yapmaya başlamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla hayata geçen projede, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlar için de evlerinde tıraş hizmeti verilmeye başlandı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere ilçe genelinde yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşların tıraşlarının evlerinde ücretsiz yapılması hedeflenen çalışmada ilk tıraşlar yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ilk tıraşlar da, ailelerin istediği saç modelleri yapıldı. Evde tıraş hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecekler.

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'BU AZ İŞ DEĞİL BİZİ SIKINTIDAN KURTARIYORLAR'

Tuzla’nın Berberi tarafından eşinin saç ve sakal tıraşının yapıldığı Fatma Demirbağ,” Çok güzel bir uygulama. Bizi bu sıkıntıdan kurtarıyor. Bu az iş değil. Allah razı olsun. Belediyemizden de çok memnunuz. Bu imkânları bize sunuyorlar. Tıraş yapmak çok zor oluyor. Biz her zaman yaptığımız için bizden bıkıyor. Dışarıdan birisi geldiği zaman demek ki daha hoşuna gidiyor” dedi.

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