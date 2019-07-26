Uçan kaykay Manş’ı aşamadı

Fransız mucit Franky Zapata’nın uçan kaykayıyla Manş Denizi’ni geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Eski jet ski şampiyonu olan Zapata, deneme sırasında denize düştü.
Zapata’nın ekibi, Fransız mucidin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Zapata’nın Manş Denizi ortasında bekletilen bir geminin üzerindeki platforma inerek yakıt alması planlanıyordu.
Mucitin bu sırada gemiye inmeyi başaramadığı ve denize düştüğü belirtiliyor.
TARİHİ YILDÖNÜMÜNÜ SEÇTİ
40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot’nun tarihi uçuşunun 110. yıl dönümünde gerçekleştirmek için dünü seçmişti.
Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte’ten Dover yakınlarındaki St. Margaret’s Körfezi’ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyordu. “Flyboard Air” adını verdiği, beş mini turbo motorla çalışan kaykayı havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Kaykay, kerosenle çalışıyor.