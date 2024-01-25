Türkiye’de sporun en köklü ve en büyük destekçisi olan TRT, Trendyol 1. Lig, Olimpiyatlar, FIFA Dünya Kupası ve Elemeleri, UEFA Euro 2024 ve Elemeleri, CEV Voleybol Milletler Ligi ve daha nice spor içeriğine ek olarak, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Spor yayıncılığında köklü bir geçmişe sahip olan ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde eden TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak.