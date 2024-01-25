Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da
“TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”
Daha fazla sayıda maç yalnızca “tabii”de
Futbol tutkunları artık istedikleri zaman ve istedikleri yerde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını takip etme imkânına sahip. Bu birbirinden heyecan verici mücadeleler sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayacak; TRT 1 ve TRT Spor’un yanı sıra, daha fazla sayıda maç sadece tabii üzerinden mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da izlenebilecek.
tabii uygulamasına, Android ve iOS platformlarındaki cihazlar ile www.tabii.com websitesi ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Futbolseverler, platforma özel olarak üretilen tabii orijinal dizilerinin yanı sıra tüm TRT kanallarının canlı yayınlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde takip edebiliyor. Artık daha fazla sayıda maç heyecanı, tabii ile her zaman ve her yerden erişilebilir bir şekilde futbolseverlerle buluşacak.