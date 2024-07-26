Ültimatom verilen okullar Türk öğrenci alımını durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'de faaliyet gösteren bazı yabancı okullar arasında, hukuki statü ve müfredat uyumu konusunda süregelen anlaşmazlıklar derinleşiyor. 18 Nisan 1961 Tarihli Viyana Sözleşmesi'ne göre bu okullarda sadece büyükelçilikte çalışan görevlilerin çocuklarının eğitim görmesi gerekiyor.





MEB’İN ŞARTLARINI KABUL ETMEDİLER

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt Dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Ancak bu okulların Türkiye'deki müfredatla uyumlu olmaması ve MEB'e bağlı bulunmaması, Türk öğrenci alımı konusunda yasal sorunlara yol açtı. MEB'in, bu okulların Türk öğrencileri kabul etmesi için belirli şartları yerine getirmesini talep etmesi üzerine, Fransız tarafı bu şartları kabul etmedi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Türk öğrenci kabul etmeyeceklerini açıkladı.





ÜÇ OKUL TÜRK ÖĞRENCİ ALIMINI DURDURDU

Fransız okulları Charles de Gaulle ve Pierre Loti'nin Türk öğrenci alımını durdurmasının ardından, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı Ernst Reuter Okulu Türk öğrenci alımını durdurdu. Alman okulu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir nota ile Türk pasaportlu yeni öğrencilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu.





YASAL DAYANAĞI OLMAYAN 12 OKUL VAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yasal mevzuatı ve Anayasanın 90. Maddesini işaret ederek okulların hukuki statüye kavuşmaları için uluslararası sözleşme yapılması gerektiğini belirterek, "Bir yasal mevzuatımız var. Bir de anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız ikili uluslararası anlaşmalar var. Biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine kavuşmasını arzu ediyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Pakistan ile de görüşmelerimiz devam ediyor. 1993 yılından itibaren hükümetler sürekli özellikle Fransa'yı uyarmışlar. 1993'ten beri hiçbir adım atılmamış. Bizim yapmak istediğimiz de Fransa'nın da dahil olduğu diğer ülkelerle de karşılıklı uluslararası sözleşmeler yapmak" ifadelerini kullanmıştı.





SÖMÜRGECİLİĞE ÖZGÜ TUTUM

Tekin, Fransa'nın "sömürge" ülkelere yakışan şekilde davrandığını kaydederek, iki tane daha okul açtıklarını ve bu okulları açarken de "Biz buraya sadece Fransızları alacağız" dediklerini dile getirmişti. Bu duruma rağmen Fransız okullarında eğitim gören öğrencilerin yüzde 90'ının Türk vatandaşı olduğu bilgisini paylaşan Bakan Tekin, Fransız okullarında okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra yabancı öğrenciler için yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girdiklerini söylemişti. Tekin, Fransa'nın sömürgecilik dönemine özgü bir tutum sergilediğini de ekledi.







