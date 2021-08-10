​UMAD’dan​ 2 önemli çağrı

Türkiye’de son dönemde yaşanan doğal afetler ve toplumsal olaylar nedeniyle Uluslararası Müslüman Alimler Derneği (UMAD) duyarlılık ve birlik çağrısı için basın açıklaması yaptı. Derneğin genel merkezinde düzenlenen toplantıya UMAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ramazan Kayan, UMAD Yönetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Abdullah Trabzon, Abdullah Cihangir, Kadir Kars ve UMAD Genel Merkez Müdürü Saadettin Ekici katılırken dernek üyesi alimler de zoom ile bağlandı. UMAD Başkanı Abdulvahap Ekinci imzalı birlik çağrısını, UMAD İstişare Kurulu Üyesi Ramazan Kayan okudu.

TALAN EDENLER CEZALANDIRILMALI

Çevreye verilen zararın kul hakkına girmekle aynı olduğunu belirten Kayan, “Dere yatağına ev yapan, ormanları yakan, tahrip eden, suyun akış güzergâhını kuralsız bir biçimde değiştiren, piknik ateşini bütünüyle söndürmeden terk eden, eline gelen her şeyi ‘bir şey olmaz’ diyerek atan, her kim olursa olsun büyük bir günah ve suç işlemektedir. Bu tür yanlış işler yapan veya bunlara göz yumanların sebep olduğu zarar, tüm millete mal olduğu için, kul hakkına girmektir. Olur olmaz gerekçelerle binlerce insanın el emeği, göz nuru olan milli servetin yok edilmesi asla kabul edilemez. Devletimizin bu gibi hususlarda daha ağır yaptırımlar getirmesi, ‘yaş kesen baş keser’ sözünde veciz bir biçimde ifade edildiği gibi, milli servetimizi talan edenlerin cezasız bırakılmaması gerekir” dedi.

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KABUL EDİLEMEZ

Toplumsal olarak bu günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu kaydeden Kayan, “Toplumsal birlikteliğimiz ve huzur içinde yaşama hakkımız son derecede önemlidir. Bu değerlere yapılan saldırılar karşısında topyekûn seferber olmamız gerekir. İslam gibi güçlü bir bağ ile birbirimize bağlanarak aynı ülkenin eşit haklara sahip vatandaşları olmuşken, birilerinin diğerlerini ötekileştirmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. UMAD Yüksek İstişare Kurulu olarak çağrıda bulunduklarını dile getiren Kayan, “Tarih boyunca hiçbir felaket bizi yıldıramamış, aksine kenetlenmemize vesile olmuştur. İşte o an bu andır. Topraklarımızı karartan ateş gönül ve morallerimizi karartmasın. Yurdumuzu birlik ve kararlılık içerisinde yeniden yeşertebiliriz. Bunu gerçekleştirmek için imanımız ve tarih bilincimiz yeterlidir” dedi.

ATEŞ BİZİ AYIRMAMALI

İnsan olarak en önemli görevlerinin gelecek nesillere temiz hava bırakmak olduğunu söyleyen UMAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş ise, “Ayrışmanın değil tek çözümün birlik beraberlik olduğunu ifade ediyoruz. Gelecek nesillere yeşil, temiz ve su bırakmakla mükellefiz. Ateşin bizi ayırmasına fırsat vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Toplantıya çevrim içi katıldılar