Ümmetin çocuklarına sahip çıkın

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin kalbindeki Kibera’da, Müslümanlar yoksulluk, eğitim yetersizliği ve kimlik sorunlarıyla mücadele ediyor. Bölge halkı çocuklarını hem misyoner faaliyetlerden hem de insan kaçakçılarından korumaya çalışıyor. Kibera’nın en büyük camisi olan Makina Camii’nin imamı Ahmed İdris, bölgedeki sıkıntıları anlattı. 1 milyona yakın nüfusun neredeyse tamamının Müslüman olduğunu ifade eden İdris, Kenya genelinde ise Müslümanların azınlık durumunda bulunduğu bilgisini verdi. Bu nedenle Müslümanların uzun yıllardır ayrımcı uygulamalarla karşılaştığını belirten İdris, “Kimlik ve pasaport almakta sıkıntılar yaşadık. Bugün durum biraz düzeldi ancak yıllarca temel vatandaşlık haklarına erişimde zorluk çektik” dedi.

Kibera’da 50’den fazla Hristiyan okulu bulunduğunu belirten İdris, Müslümanların kendi okulu olmadığını söyledi: “Çocuklar devlet okullarına gitmek zorunda kalıyor. Akşamları ve hafta sonları medresemize geliyorlar. Ancak doğrudan baskı olmasa da çocukların küçük yaşlarda farklı dini etkiler altında kalması, aileleri endişelendiriyor. Bölgede 2 dönümlük araziye sahibiz. Burada 2 bin öğrencilik büyük bir İslam okulu ve teknik eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Projemiz hazır. Yaklaşık 500 bin dolarlık bütçeyle okul, teknik eğitim merkezi ve sosyal tesis inşa edebiliriz. Ancak bağışçı bulamıyoruz. Türkiye bizim için büyük ağabey gibi. Eğer burada Müslümanlar için okul inşa edilmesine destek olunursa, bu çocukların geleceği değişir.”