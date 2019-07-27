Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu. Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şoför Ali karakteri ile tanınır.Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. AslenAdanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmış. Sanatçı Ahmet Gülhan abisidir.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı ''Dağlar Aslanı'' filmi ile oyunculuğa başladı. 70′li yıllarda Ulvi UrazTiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı.Zamanla daha çok yardımcı erkek oyuncurollerinde oyunculuğunu kanıtladı. Hem iyi hem de kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandırmasını bildi. Özellikle asi tipleri canlandırmakta çok inandırıcı oldu.

Yeşilçam'ın erotik filmler döneminde o da bu tür filmlerde oynamak zorunda kaldı. Diğer sinema sanatçıları gibi Yalçın Gülhan da sinemanın krizde olduğu dönemde oyunculuğu bırakıp şarkıcı olarak sahneye çıktı. Seksenlerde Coşkun Sabah ile Maksim'de altı ay sahneye çıkan Gülhan, altı yıl şarkıcılık yaptı.

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5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak,Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde Yalçın GülhanŞoför Ali karakterini canlandırırken; diğer rollerde Erkan Can, Cihat Tamer,Aydan Burhan, Esra Akkaya, Sevil Üstekin, Leman Çıdamlı, İsmet Özhan,Açelya Akkoyun, Filiz Taçbaş, Sümer Tilmaç, Suna Selen, Sezai Aydın,Mümtaz Sevinç, Zafer Önen, Nurhan Damcıoğlu gibi isimler oynamıştır.

"Görünürken Neler Gördüm" adlı kitabında, meslek hayatı boyunca gözlemlediklerini ve deneyimlerini anlatan Yalçın Gülhan, sinema kariyerinde hatalar yaptığını, iyi filmler beklemek yerine para için ucuz ve basit filmlerde oynadığını, bunların kariyerine zarar verdiğini ve pişman olduğunu belirtiyor.