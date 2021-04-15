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Hayat Ünlü şovmen Erbil yaşadıklarını anlattı İtalyada bana ilaç vermediler Allah devletimizden razı olsun
AKTÜEL

Ünlü şovmen Erbil yaşadıklarını anlattı: İtalya'da bana ilaç vermediler Allah devletimizden razı olsun

Geçtiğimiz yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksetmişti. Aylarca hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, Türkiye'nin sağlık sistemini öve öve bitiremedi. İtalya'da kendisine ilaç bile verilmediğini belirten Erbil, "Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya’da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ünlü şovmen Erbil yaşadıklarını anlattı: İtalyada bana ilaç vermediler Allah devletimizden razı olsun
Mehmet Ali Erbil

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına katılarak yaşadığı zor günlere dair samimi açıklamalarda bulundu. Yeniden ekranlara döneceğinin sinyallerini veren Erbil, ""Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Ben zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler. Herkes her gün yanımdaydı. İbrahim Tatlıses her gün geldi. Sibel Can olsun, Hülya Avşar olsun herkes geldi. Hülya beni hastanede yürüttü. Bahçede birlikte yürüdük." dedi.

Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
OYNAT 00:40
Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil tedavisinin sürdüğü hastanede canlı yayın yaparak, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, bir Amerika ziyaretinde başına gelenleri anlattı.

Amerika'da atak geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğundan bahsetti.

"Benim gibi hareketli adam elini kaldıramıyordu"

En çok denize girmeyi özlediğini söyleyen Erbil, "Yüzmeyi çok özledim. Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Seviliyormuşum, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum." ifadelerini kullandı.

Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil: Türkiye'deki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
HAYAT
Rutin tedavisi için hastaneye yatan Mehmet Ali Erbil: Türkiye'deki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok

"İtalya'da bana pahalı diye ilaç vermediler"

Kaçış sendromu hastalığının Türkiye’de iki, dünyada 30 kişide olduğunu dile getiren ünlü şovmen, "Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya’da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için… 21 günde bir uygulanıyor." şeklinde konuştu.


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