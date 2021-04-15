Ünlü şovmen Erbil yaşadıklarını anlattı: İtalya'da bana ilaç vermediler Allah devletimizden razı olsun

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Söylemezsem Olmaz programına katılarak yaşadığı zor günlere dair samimi açıklamalarda bulundu. Yeniden ekranlara döneceğinin sinyallerini veren Erbil, ""Ben aşılarımı oldum. Pazartesi günü test de yaptırdım negatif çıktı. Ben zaten evden çıkan bir adam değildim, hem de hastayım. Biraz dinleniyorum yeni sezonda olacak bir şeyler. Herkes her gün yanımdaydı. İbrahim Tatlıses her gün geldi. Sibel Can olsun, Hülya Avşar olsun herkes geldi. Hülya beni hastanede yürüttü. Bahçede birlikte yürüdük." dedi.
"Benim gibi hareketli adam elini kaldıramıyordu"
En çok denize girmeyi özlediğini söyleyen Erbil, "Yüzmeyi çok özledim. Eski eşlerimin hepsi yanımda, hiç gözleri arkada kalmaz. Seviliyormuşum, onu bana hissettirmeleri de çok güzel bir şey o duyguyla daha çok bağlanıyorsun hayata. Benim gibi hareketli bir adam sol elini bile kaldıramıyordu. ‘Allah’ım bana sol elimi bahşet de sol elimi kullanayım’ diye dua ediyordum." ifadelerini kullandı.
"İtalya'da bana pahalı diye ilaç vermediler"
Kaçış sendromu hastalığının Türkiye’de iki, dünyada 30 kişide olduğunu dile getiren ünlü şovmen, "Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 40 bin lira 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya’da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için… 21 günde bir uygulanıyor." şeklinde konuştu.