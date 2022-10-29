Hayat Ünlü tablo 75 yıldır ters sergileniyor
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Ünlü tablo 75 yıldır ters sergileniyor

Ünlü Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın 1941’de yaptığı tablosu ‘New York 1'in yaklaşık 75 yıldır baş aşağı olarak ters sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’da bugün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eserin değer kaybına uğramaması için ters sergilenmeye devam edileceği belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Ünlü tablo 75 yıldır ters sergileniyor
New York 1 adlı eser.

Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan New York 1 adlı eserinin yaklaşık 75 yıldır çeşitli müze ve galerilerde ters sergilendiği ortaya çıktı.

  • Keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian’a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti. Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek baş aşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.


STÜDYONUN FOTOĞRAFINDA DÜZ ASILMIŞ

Tablonun ters asıldığından yüzde 100 emin olduğunu belirten Küratör Meyer-Büser, Mondrian'ın stüdyosunun Haziran 1944'te ABD merkezli yaşam tarzı dergisi Town and Country'de yayınlanan fotoğrafı, tabloyu doğru bir şekilde bir şövale üzerinde otururken gösterdiğini belirtti. Mondrian’ın sergisi bugün Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya’daki Sanat Vakfı Müzesi’nde açılacak ve tablo yıllardır ters sergilendiği için değer kaybına uğramasın diye ters sergilenmeye devam edecek.

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