Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet’in cenaze töreni yarın düzenlenecek

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi Ölüm Temizler (1966) Sabu Kahraman Korsan (1972) Vukuat Var (1972) - Muzaffer Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf Aşk Mahkumu (1973) - Orhan Düşman (1973) - Murat

Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var. <br> <br> KARTAL TİBET'İN OĞLU KANAT TİBET KİMDİR? <br> <br> “Tarkan” filmlerinde, Kartal Tibet’in çocukluğunu canlandırarak kamera karşısına geçen oğlu Kanat Tibet ise 1964 yılında dünyaya geldi. 55 yaşındaki kameralardan uzak bir hayat süren Kanat Tibet, yıllardır Amerika’da yaşıyor.

Kartal Tibet ve Gündüz Tibet 1963’te nikah masasına oturdu. Bir röportajında 1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965’te sinema oyunculuğuna başladım. diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti.

KARTAL TİBET'İN EŞİ GÜNDÜZ TİBET KİMDİR? KARTAL TİBET'İN ÇOCUKLARI KİMLER? <br> <br> Hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından meslektaşları ve sevenleri birçok mesaj yayınlarken usta oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.

Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti.

Kartal Tibet'in yaşamı vefat etmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ünlüler de Twitter'dan mesajlarını paylaştı.

Kartal Tibet'in vefat haberi yasa boğdu: Kartal Tibet kimdir, neden öldü?

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet hayatını kaybetti. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu. Yönetmenliği, senaristliği ve oyunculuğu ile Yeşilçam'a damga vuran Kartal Tibet'in ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Peki kariyeri başarılarla dolu Kartal Tibet kimdir, Kartal Tibet hangi filmlerde oynadı, Kartal Tibet kaç yaşındaydı? Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Kartal Tibet'in eşi ve çocukları kimler? İşte Kartal Tibet'in hayatı, kariyeri ve ailesi hakkında tüm merak edilenler...

