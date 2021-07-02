Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a veda: Kartal Baba senden çok şey öğrendim

Yeşilçam'da canlandırdığı efsane karakter Tarkan ile gönlümüze taht kuran usta oyuncu Kartal Tibet'in ölümü sinema dünyasını yasa boğdu. Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, rol aldığı dizilerin yönetmenliğini yapan Kartal Tibet için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

Tibet'le birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özçivit, "Zoraki koca ilk işim değil ama İlk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" yazarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Kartal Tibet ve Burak Özçivit film setinde

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