Ünlülere sosyal medyada Filistin engeli

#Blockout isimli dijital kampanyayla Met Gala’daki gösterişten ve israftan rahatsız olan insanlar, etkinliğe katılan isimleri tüm sosyal mecralardan engelliyor. Olay, Amerikalı eski model ve sosyal medya ünlüsü Haley Kalil’in Met Gala’dan paylaştığı videoda “Let them eat cake (Pasta yesinler)” sesini kullanmasıyla başladı. Kalil’in kıyafetini gösterdiği videodaki müzik tercihi kullanıcılar tarafından “Açlık Oyunları” olarak yorumlandı. Eski modelin videosuna tepki gösteren kullanıcılar, sadece ünlü isimleri değil, İsrail’e destek veren marka ve kuruluşları da engel listesine aldı. Protesto sonrası ünlüler ve markalar milyonlarca takipçi kaybetti. Met Gala öncesi başlayan boykot, ünlülerin sessizliğini sürdürmesiyle büyüdü. Boykotun ardından Chris Olsen ve Lizzo gibi bazı ünlüler hesaplarından Filistinle ilgili paylaşım yapmaya başladı.