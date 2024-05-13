|
Hayat

Ünlülere sosyal medyada Filistin engeli

TikTok kullanıcıları, İsrail’in Filistin’deki soykırımı için sosyal medya hesapları ve katıldığı etkinlikleri kullanmayan ünlüleri engelleme kampanyası başlattı.

04:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:00 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

#Blockout isimli dijital kampanyayla Met Gala’daki gösterişten ve israftan rahatsız olan insanlar, etkinliğe katılan isimleri tüm sosyal mecralardan engelliyor. Olay, Amerikalı eski model ve sosyal medya ünlüsü Haley Kalil’in Met Gala’dan paylaştığı videoda “Let them eat cake (Pasta yesinler)” sesini kullanmasıyla başladı. Kalil’in kıyafetini gösterdiği videodaki müzik tercihi kullanıcılar tarafından “Açlık Oyunları” olarak yorumlandı. Eski modelin videosuna tepki gösteren kullanıcılar, sadece ünlü isimleri değil, İsrail’e destek veren marka ve kuruluşları da engel listesine aldı. Protesto sonrası ünlüler ve markalar milyonlarca takipçi kaybetti. Met Gala öncesi başlayan boykot, ünlülerin sessizliğini sürdürmesiyle büyüdü. Boykotun ardından Chris Olsen ve Lizzo gibi bazı ünlüler hesaplarından Filistinle ilgili paylaşım yapmaya başladı.



#TikTok
#Filistin
#İsrail
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?