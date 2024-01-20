Uzaydan ilk görüntü, ilk mesaj

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu SpaceX’e ait uzay aracı, Türkiye saatiyle önceki gece 00.49’da NASA’nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı. Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı’nın uzay yolculuğu da böylece başladı. SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, Ax-3 ekibini belirlenen yüksekliğe çıkardıktan sonra başarılı bir şekilde kapsülden ayrıldı. Kapsülden ayrıldıktan sonra inişe geçen Falcon 9, Kennedy Uzay Merkezi’nin doğusunda bulunan Cape Canaveral Üssü’ne başarılı şekilde iniş yaptı. Daha sonra uzay yolcularını taşıyan 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü, Falcon 9 roketinin son parçasından da başarılı şekilde ayrılma işlemini tamamladı. Falcon 9’un Dragon kapsülünden ayrılmasının ardından devreye giren Merlin uzay boşluğu motoru, kapsülün ISS’e ulaşmasında kapsüle güç sağlayacak.

Ax-3 misyonunda Gezeravcı dışında ayrıca ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

İLK SÖZLERİ ‘ATATÜRK’ OLDU

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı. Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk’ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata’mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir.” şeklinde oldu. Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, “Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi.” şeklinde konuştu. Türkiye’ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı. İlk Türk astronot Gezeravcı’yı da taşıyan Dragon kapsülünün bugün Türkiye saatiyle 13.15 civarında Uluslararası Uzay İstasyonu’na varması hedefleniyor. Buna göre uzay yolcularının ISS’e ulaşmaları için yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk süreleri olacak.

Türkiye gururlu

Uzay yolculuğu ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda, bilim merkezlerinde, televizyonlarda ve sosyal medyada heyecanla takip edildi.

Fırlatma anlarının heyecanı Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde de yaşandı. GUHEM’in Youtube üzerinden yaptığı canlı yayını 300 bin kişi izledi.

İstanbul’da vatandaşlar Taksim’de kurulan dev ekranda uzay yolculuğunu takip etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da etkinlikteydi.





Mersin’in Silifke ilçesindeki vatandaşlar, hemşehrileri Alper Gezeravcı’yı uzaya dualarla uğurladı.

Konyalı gençler, Konya Bilim Merkezi’ne kurulan dev ekrandan tarihi anları geri sayım eşliğinde takip etti.

Van’daki aileler, uzay yolculuğuna çocukları ile ekran başında şahit oldu.

Başkent Kızılay’da canlı yayını takip eden Ankaralılar Gezeravcı’yı gururla izledi.

CANLI YAYINI MİLYONLAR İZLEDİ

SpaceX’in sayfasında canlı olarak yayınlanan ve Ax-3 uzay misyonunun her dakikasını anlık olarak yansıtan 2,5 saatlik yayın 1,3 milyon kişi tarafından izlendi.

14 GÜNDE 13 DENEY YAPACAK

Gerçekleştirdiği uzay yolculuğuyla “ilk Türk astronot” ünvanını da alan Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS’de 13 farklı bilimsel deney üzerinde çalışacak. Gezeravcı, mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi alanlarda bilimsel projeler üzerinde deneyler yapacak. Bugün istasyona varması hedeflenen Ax-3 misyonunun diğer üyeleri de, burada daha önceden belirlenen çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalara imza atacaklar. Ax-3 ekibinin, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştıklarında SpaceX’e canlı bağlanarak duygu ve düşüncelerini paylaşacakları kaydedildi.











