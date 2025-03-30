Uzman isimden ebeveynlere 'bayramda şeker ve tatlı seçimine dikkat edin' uyarısı

"Çocuklar, solunum sistemi, deri ve bağırsak fonksiyonları henüz tam gelişmediği için bu risklere (katkı maddeli merdiven altı üretilen şekerleme ve tatlılara) karşı daha savunmasız. Özellikle o çevresel antijenlerin vücuda geçişleri daha fazla oluyor. Normal antijenlere karşı bile döküntü, dudakta şişlik, solunum sıkıntısı, alerjik reaksiyon, astım ve egzamalarda alevlenme, aynı zamanda katkı maddelerinin etkilerine bağlı hiperaktivite davranış bozukluğu, bağırsakta enflamasyon artışı gibi çeşitli bağışıklık sistemi düzensizlikleri oluşabiliyor."