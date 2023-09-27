Uzmanı 'Grip masum bir hastalık değil' diyerek uyardı: Mutlaka aşılanmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘lütfen ihmal etmeyelim’ diyerek 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını duyurduğu griple ilgili çağrıda bulundu.
Gribin, dünyada her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve ölümlere yol açtığını belirten Prof. Dr. Özlü, kış aylarının gelmesiyle özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artışlar yaşandığına dikkat çekti.