Uzmanı 'Grip masum bir hastalık değil' diyerek uyardı: Mutlaka aşılanmalı

“Bu grip aşısı hem gribe yakalanmaktan bizi korur hem de gribe yakalansak bile bunu ağır geçirmekten ve gribe bağlı komplikasyonlarının ortaya çıkmasından korur. Grip çok masum bir hastalık değil; mutlaka aşılanmalı. Dünyada her yıl on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişinin hastalanmasına, hastaneye yatmasına bir kısmının vefat etmesine neden oluyor. Dolayısıyla özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için risk daha büyük. Bu grubu korumak zorundayız. Grip aşıları piyasaya çıktı. Aile hekiminize başvurup aşılarınızı yazdırabilirsiniz ve uygulatabilirsiniz. Geç kalmamanızı tavsiye ederim. Bu sene kış biraz erken başladı gibi. Zor bir kış dönemi gelebilir, hazırlıklı olmak lazım”