Uzmanından uyarı: Burun içi eğriliği sanıldığı kadar masum değil

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, halk arasında yaygın olarak görülen septum deviasyonu (burun eğriliği) hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Kum, açıklamasında, “Burnunuzdan rahat nefes alamıyor, gece horluyor, spor yaparken çabuk yoruluyor ya da sabahları yorgun uyanıyorsanız; sebebi, burun içinde ‘septum' adı verilen yapının eğri olması olabilir. Bu durum doğuştan gelebileceği gibi, sonradan geçirilen travmalarla da ortaya çıkabilmektedir. Septum deviasyonu, burnu ikiye ayıran kıkırdak ve kemik yapının sağa ya da sola eğilmesiyle oluşur. Bazı bireylerde fark edilmeyecek kadar hafif seyrederken, bazı kişilerde ciddi nefes alma güçlüklerine yol açabilir. Bu yapısal sorun yalnızca nefes darlığına neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu, sık tekrarlayan sinüzit atakları ve uyku bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa da neden olabilmektedir” diye konuştu.