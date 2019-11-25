Hayat Uzmanlardan prostat uyarısı Erken tanı ve tedavi ile sağlığınıza kavuşabilirsiniz
GENEL SAĞLIK

Uzmanlardan prostat uyarısı: Erken tanı ve tedavi ile sağlığınıza kavuşabilirsiniz

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, ölümcül hastalıklara neden olabilme riski taşıyan prostatın, erkeklerde idrar yapamama sebebi olarak da ortaya çıktığını, erken tanı ve tedavi için, çekinmeden ve geç kalmadan uzman bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv


Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Bölümü Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, erkeklerde belirli bir yaşta ortaya çıkan idrar yapamama sağlık sorunu hakkında uyarılarda bulundu.

Gürkan Özkan

Prostat hakkında bilgi veren Dr. Gürkan Özkan, "Prostat erkeklerde idrar kanalını tıkayarak idrar yapamamaya neden olan bir organdır. Prostat erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Prostat bezi bazen tümüyle büyüyüp idrar kesesi hacmini daraltırken, bazen ise idrar kanalı çevresini saran orta kısmı büyüyerek idrar kanalının tıkanmasına sebebiyet verir bu da idrar yapamama sorunu ortaya çıkar. İdrarın tam boşalamaması ve idrar torbası içinde basınç artışına bağlı olarak, idrar taşıyıcı kanal olan üreterler ve böbreklerde genişleme ile böbrek dokusunda harabiyet gelişmekte ve böbrek yetmezliğine kadar giderek diyalize ya da böbrek nakline ihtiyaç duyulmasına yol açabilmektedir" diye konuştu.

"Organ kayıplarına neden olabilir"

  • Prostat büyümesi belirtileri hakkında insanları uyaran Özkan, "Prostat büyümesi, idrar akımının yavaşlaması ile belirti verir. Kişi, idrarını başlatmakta gecikme, ayakta veya oturarak idrar yaparken ileriye doğru idrarını yapamama, idrarın kesik kesik gelmesi, damlalar halinde akması, idrarın tam boşaltılamaması hissi gibi belirtilerin biri ya da bir kaçı ile karşılaşıyor ise, mutlaka bir uzman doktor tarafından muayenesi yapılması gerekmektedir. Unutmamak gerekiyor ki her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi ile organ kayıplarına kadar neden olan bu sağlık sorunundan kurtulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Otizme özel birim kurulacak
HAYAT
Otizme özel birim kurulacak
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Şırnak'ta son dönemlerin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık aşamasında imha

Hazırlık aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.
Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.
Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.
'Kuzeyin Kralı'

'Kuzeyin Kralı'

​Sörloth, Ünal Karaman'la kendini buldu.
CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok
Gündem

CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Külliye'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin konuştu. Altun, CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakaların sahte çıktığını ifade ederek "Emniyette kayıtları yok" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizen Altun, "Ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta minibüs refüje devrildi: Şoför dahil 16 yaralı
Gündem

Yozgat'ta minibüs refüje devrildi: Şoför dahil 16 yaralı

Sivas'tan Ankara istikametine giden minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi. Kaza sonucu sürücünün de içinde bulunduğu 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı
Gündem

Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme: Tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan’a ait çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda DNA'nın baba Şaban Vatan’a ait olduğu ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.