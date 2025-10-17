Vakıf mülklerinde 'işgalci' kalmayacak

Meclis Turizm Komisyonu’nda bilgi veren Alpaslan, pandemi döneminde kiralarını ödeyemeyen vakıf kiracılarının, işgalci konumuna düşmelerine rağmen yeniden kiracı statüsünü kazanacağını söyledi. Alpaslan, vakıf arazilerini ve mülklerini işgal edenlere ilave bir hak tanınmadığını belirterek, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tüm varlıklarında işgalci konumunda kimse kalmayacak” ifadelerini kullandı.