Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Vakıf mülklerinde 'işgalci' kalmayacak

Vakıf mülklerinde 'işgalci' kalmayacak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 64 bin varlığın hiçbirinde işgalci konumunda kimsenin kalmayacağını açıkladı.

Meclis Turizm Komisyonu’nda bilgi veren Alpaslan, pandemi döneminde kiralarını ödeyemeyen vakıf kiracılarının, işgalci konumuna düşmelerine rağmen yeniden kiracı statüsünü kazanacağını söyledi. Alpaslan, vakıf arazilerini ve mülklerini işgal edenlere ilave bir hak tanınmadığını belirterek, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tüm varlıklarında işgalci konumunda kimse kalmayacak” ifadelerini kullandı.



#Vakıf Mülkü
#Aktüel
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya hayatı bir imtihandır