'Ha öldüm ha öleceğim' derken 3 ay ömür biçilen kadın 14 yıldır yaşıyor: Yıllar sonra ilk kez ayağa kalktı









HEDEF EV İÇİNDE WALKER İLE YÜRÜYEBİLMESİNİ SAĞLAMAK





Erkoç’un tedavi süresiyle ilgili bilgi veren Dr. Ayla Çağlıyan Türk ise, "Hastamız Nalan Erkoç bize haziran ayında başvurdu. İlk başvurduğunda hastamız tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Hastamızda 2011 yılında geçirdiği bir servikal kanser sonrası aldığı radyoterapiye bağlı olarak Lumbosakral Pleksus hasarı oluşmuştu. Biz ilk geldiğinde yaptığımız muayenelere dayanarak hastanın ev içinde ambule olabileceğini öngördük ve hastayı bu yönde rehabilitasyon programına dahil ettik. Hastamıza nörolojik rehabilitasyon uyguladık. Nörolojik rehabilitasyon, omurilik yaralanması, inme, kafa travması ve parkinson gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklarda uyguladığımız bir tedavi metodu. Bu tedavide hasta uyumu ve motivasyonu da oldukça önemli. Hastamız da bizimle uyumlu çalışarak uyguladığımız tedavimize çok güzel ilerleme kaydetti. Biz rehabilitasyon ekibimizde doktor dışında fizyoterapistlerimiz, psikoloğumuz, rehabilitasyon hemşiremiz, dil konuşma terapistimiz ve iş uğraşı terapistimizle birlikte çalışıyoruz. Bu ekip arkadaşlarımızın hepsinin çabalarıyla hastamızı ayağa kaldırdık. Daha sonra da uygulamış olduğumuz uzun yürüme orteziyle ilk adımlarını atmaya başladı. Tabiki de bu bir süreç, çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz hastamızı ev içerisinde Walker ile yürüyebilecek bir pozisyona getirebilmek. Hastayla uyumlu bir şekilde çalışınca çok güzel bir sonuç aldık. Hastamız gibi mutluyuz. Ben ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.







