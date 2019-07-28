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Vazgeçilmez nostalji: Kasetler

Bir dönemler hayli popüler olan, ancak CD, DVD, MP3 gibi alternatiflerin çıkması, internetin yaygınlaşmasının ardından pek de ilgi görmeyen ses kasetleri, özellikle koleksiyonerler olmak üzere birçok kişi için vazgeçilmez olmayı sürdürüyor.

Haber Merkezi IHA
Kasetler, günümüzde en çok gençler tarafından koleksiyon için alınıyor.
Kasetler, günümüzde en çok gençler tarafından koleksiyon için alınıyor.

Eski zamanlarda müzik dinleyicilerinin en çok başvurduğu kaset, gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkmasına rağmen varlığını sürdürüyor. Son dönemlerde genelde eski şarkıcıların kasetleri gençler tarafından koleksiyon yapmak amacıyla satın alınıyor. Bu durum gençler arasında bir moda haline dönüşmeye başladı.

Gençler koleksiyon için alıyor

Küçük yaştayken kasetçilik işine başlayan ve Eskişehir’de 55 senedir bu işi yapan Alaaddin Alagaş, gençlerin kasete gösterdiği ilginin arttığını belirtti. Müzik parçaları için en çok CD sattıklarını, ancak son zamanlarda ses kasetlerinin en çok gençler tarafından satın alınmaya başladığını anlatan Alagaş, "Gençler genelde koleksiyon yapmak amacıyla kaset alıyorlar.

Mesela Barış Manço kasetlerini çok soruyorlar ama bizde kalmadı. Kasetlerin çoğu artık bulunmuyor artık. Kasetleri kalmayan başka ünlü şarkıcılar da var. Mesela; Orhan Gencebay, Neşet Ertaş gibi şarkıcıların kasetleri bir daha da üretilmiyor. Gençler bunları alıp arşiv yapıyorlar.

Bazen özel istenilen kasetleri bularak müşterilerimize veriyoruz. Kasetle birlikte teyp de alıyorlar ve bunları başka satış yerlerine yönlendiriyoruz" dedi.

Şimdi çocukları ayn işi yapıyor

Alagaş, kasetlerin fiyatları ve piyasa durumunu ise, “Normal kasetleri biz 5 lira satıyoruz, çiftli kasetler de var onlar 10 liraya gitmiyor. Eskide filmleri çok alırlardı şimdi insanlar internetten ve başka yollardan izlerler. Bu işi artık benim çocuklarım yapıyor ama memnun değiller. İşler durgun, eski gibi değil aslında” ifadelerle belirtti.

300 bin liraya müşteri bulan kasetler var

Piyasada kalmayan bazı kasetlerin bazen çok pahalı olduğunu vurgulayan Alaaddin Alagaş, “Piyasada hiç kalmayan, zor bulunan kasetler çok pahalıya müşteri bulabilir. Bu kasetlerin fiyatı bazen 300 bin liraya kadar çıkabilir; çünkü artık kalmamıştır. Hatta bazı insanlarda bizim de bilmediğimiz kasetler var. Onu saklıyorlar ve koleksiyon yaptıkları için kimseye vermezler” şeklinde konuştu.

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