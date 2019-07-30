Hayat Vedat Milor o anları anlattı Boynum kırılabilirdi
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Vedat Milor o anları anlattı: Boynum kırılabilirdi

Ünlü yemek yazarı Vedat Milor, Burgazada'da başından geçen tatsız bir olayı sosyal medya hesabında anlattı. Dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını söyleyen Milor, uyardığı bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiğini duyurdu. Milor, "Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Milor
Vedat Milor

Her söylediği olay olan ve çok konuşulan Vedat Milor, Twitter hesabından başına gelen bir olayı paylaştı. Burgazada'da başından geçen tatsız bir olayı sosyal medya hesabında anlatan Milor, dışarıya masa sandalye atan restoranların yol ihlali yaptığını duyurdu.

Tweetlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Adalar Belediyesi'ni etiketleyen Milor, uyardığı bir mekan çalışanı tarafından denize doğru itildiğini duyurdu. Milor, "Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi" dedi.

Milor, başından geçen olayları ise şöyle anlattı:

"Burgazada’da başımdan çok tatsız bir olay geçti. Detaylı paylaşmak istiyorum çünkü bu sorun farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ada’da rıhtıma yakın restoranlar Belediye’nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla neredeyse geçecek yer bırakmıyor.

Bazı restoranlar fazladan bir masa daha koyup yürümeyi imkansız hale getiriyorlar. Ada Keyf Restoran’ın önünden geçerken benzer bir sorun vardı ve ben de ilgili bir çalışanı ikaz ettim.

Ancak çalışan “sana ne lan, fazla konuşma” diyerek beni denize doğru itti. Düşmeme ramak kaldı.

Açık biçimde kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi.

Çok üzücü bir olay daha var: Restoran sahipleri benim çalışana hakaret ettiğimi iddia etmiş. Öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Vapurda dönerken gittiğim restoranla ilgili düşüncelerimi ses kaydına aktarıyordum. Allah'tan bu açık kalmış. Olan biten her şey orada.

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Amacım çete, dağ kanunlarına aynı şekilde yanıt vermek değil. O yüzden kötü yorum bırakma, bizzat arayıp taciz etme gibi yaklaşımlar doğru olmaz. Yapılması gereken şey belediyenin o bölgeyi geçişe uygun hale getirmesi."

Milor'un Twitter paylaşımları

İBB Beyaz Masa'dan Milor'a yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın sosyal medya hesabı ise Milor’a geri dönüş yaparak iletişim kurmak istediklerini belirtti.


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