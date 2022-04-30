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Hayat Veganlık çocukları hasta ediyor
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Veganlık çocukları hasta ediyor

Vegan beslenen ebeveynler çocuklarını da bu kültürle yetiştiriyor. Diyetisyen Tuğçe Çağman da "Çocukların erken yaşta hayati besin ve vitaminlerden mahrum kalması hastalıklara neden olabilir" uyarısında bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Veganlık çocukları hasta ediyor
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Hayvansal gıda tüketmemeyi yaşam biçimi haline getiren 'vegan beslenme' kültürü son zamanlarda oldukça popüler. Vegan olan ebeveynler çocuklarını da vegan olarak yetiştiriyor. Uzmanlar, bu beslenme tarzının yanlış uygulandığında ciddi sorunlara yol açabildiğini söylüyor.

YETERSİZ OMEGA3

Vegan beslenmenin kişisel tercih olması gerektiğini belirten Diyetisyen Tuğçe Çağman, “Bu şekilde beslenen çocuklarda gelişim problemine rastlanmıyor ancak balık tüketimleri olmadığı için Omega3 alımı yetersiz kalıyor. Bunun sonucu göz sağlığı, beyin sağlığı, sinir dokuları, büyüme hızı gibi bir takım eksiklikler görülebiliyor. Ayrıca Omega3 bakımından zengin olan çiya ve keten tohumunu da dikkatli vermek gerek. Ek gıdaya geçmemiş bir çocuğun bağırsakları yeni oluştuğu için keten tohumu veremeyiz. Fıstık kaju gibi besinler verilebilir ancak bunlar alerjenlerdir.” ifadesini kullandı.

HAYAT BOYU SÜRDÜRÜLMEZ

Çocuklarda veganlığın anne sütüyle desteklendiği için iki yaşına kadar tolere edilebildiğine dikkat çeken Akman, “Fakat iki yaşından sonra hayvansal gıdadaki proteini göz ardı edemeyiz. Vegan beslenme, hayat boyu sürdürülebilecek bir beslenme türü değil. Çocuklar için de öyle." dedi.

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