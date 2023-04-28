Vizyon Proje Sultanbeyli Millet Bahçesi Açıldı

Sultanbeyli’de projeler hayata geçiyor, ilçe yeni yaşam alanları kazanıyor. Sultanbeyli’nin önemli yatırımlarından olan, ilk fidanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile dikilen Millet Bahçesi’nin çalışmaları tamamlandı. 70 bin metrekare alan üzerine kurulan proje; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla açıldı. Çocuk oyun alanları, koşu parkuru, çok amaçlı spor sahaları, millet kıraathanesi, spor alanları bulunan proje; ilçe sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Yeşile dost çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde şehrin içinde doğayı vatandaşla buluşturan Millet Bahçelerinin sayısı artıyor; şehirlerimizin, ilçelerimizin değerine değer katıyor. Bunlardan birini Sultanbeyli’mizde siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla Millet Bahçemizin, huzurlu ortamıyla hemşehrilerimizin yeni yaşam alanı olacağına inanıyorum. Kentlerimize önemli oranda yeşil alanlar kazandıran Sn. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum’a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm” ve “Yarısı Bizden!” Kampanyası





Açılış programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “2012 yılında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de ‘İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ‘Yarısı Bizden’ diyoruz. Buradaki tüm kardeşlerimizden de devletimizin her türlü desteği adeta ayağınıza serdiği bu kampanyaya katılmanızı özellikle rica ediyoruz. Yarısı Bizden Kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul’umuzda 243 bin 72 bağımsız bölümden oluşan, şimdiye kadar 37 bin 178 başvuru yapıldı. Sultanbeyli’mizdeki başvuru sayısı da şu anda 867 binamız. Bu da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren başvuruyla Sultanbeyli’mizle karşılaşmış durumdayız. 29 Mayıs’a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorum. Bu kampanyanın size fırsat verdiği tüm değerleriyle; devletimizin yerinde, hızlı, gönüllü anlayışıyla dönüştüreceğimiz ve burada maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı, TOKİ’yle inşaatını yapacağımız bu kampanyayla birlikte, milletçe daha güçlü bir Türkiye’nin adımlarını sokak sokak, mahalle mahalle hep birlikte atalım” dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, “Bugün İstanbul için hayal ettiklerimizin zirvesinde, sizlerle bir aradayız. İstanbul sevdamıza yeni bir sayfa ekledik. Daha yeşil bir Türkiye diyoruz. Daha yeşil bir İstanbul diyoruz. Daha yeşil bir Sultanbeyli diyoruz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi dedik. 73 milyon metrekarelik 484 millet bahçesi projemizi hazırladık, 170‘ini hizmetinize sunduk. Hedef belli, millet bahçesi sayımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bine çıkaracağız. Kişi başı yeşil alan hedefimizi 15 metrekare ve üzerine yükselteceğiz. İstanbul’da 48 millet bahçesi yapıyoruz. 2.5 milyon metrekare büyüklüğünde 15 millet bahçemizin yapımını tamamladık. Bugün de daha yeşil bir İstanbul hedefiyle, 67 bin metrekare büyüklüğündeki Sultanbeyli Millet Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum’dan Sultanbeyli’ye Müjde





Sultanbeyli’de sürdürülecek çalışmalar hakkında konuşan Bakan Kurum, “Sultanbeyli’yi güçlendirmek, geleceğe taşımak ve güzelleştirmek için projelerimiz hazır. Güzel haberlerimiz hazır, müjdelerimiz hazır. Bir, Sultanbeyli’yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık. Donatı alanlarımız hazır. En kısa sürede sizlerin rızasını alarak dönüşüme başlıyoruz. İki, Kentsel dönüşümü hızlandırmak için, ilçemizde ofisler kuracağız, dönüşümü ayağınıza getireceğiz. Üç, orman vasfını yitirmiş alanlardaki tapu sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz. Dört, Turgut Reis ve Ahmet Yesevi mahallelerimizde belediyemizle birlikte çalışacağız iki yeni millet bahçesi yapacağız. Beş, Mehmet Akif Mahallesindeki spor sahasına yeni spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan dev bir ‘gençlik ve spor merkezi’ kazandırmak için de kolları sıvadık, çalışacağız. Altı, yine Meydan Park’ın oradaki alanda, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan ikinci ‘gençlik ve spor merkezi’ni ilçemize, evlatlarımıza, gençlerimize belediyemizle birlikte armağan edeceğiz” dedi.





Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve vatandaşlar millet bahçesini gezdi.



