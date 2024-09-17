Vücut susuz kalmasın

Sonbaharın gelmesi ve okulların da açılmasıyla birlikte özellikle solunum yolu enfeksiyonları vakaları artış gösteriyor. Kovid-19'un yanı sıra grip (H1N1) ve RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) gibi diğer solunum yolu virüsleri nedeniyle hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin hastaneye yatışlarında ise artış var.

Gökçe Demir

HASTALIĞA KARŞI ÖNLEMLERİ ALIN

Türkiye'de özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış izlendiğini söyleyen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Doç. Dr. Tibel Tuna, “Sonbahar, hava sıcaklıklarının düşmesi, nem oranının değişmesi ve kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi gibi faktörlerle birlikte gelir. Bu durum, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerin yayılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, mevsim geçişlerinde vücudun bağışıklık sistemi değişen koşullara uyum sağlamakta zorlanabilir, bu da hastalanma riskini artırır. Sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve hijyen kurallarına dikkat etmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir” dedi.

Sonbahar hastalıklarından korunmak için grip aşısı olmanın önemine dikkat çeken Tuna, “Her yıl grip aşısı olmak, grip virüsüne karşı korunmanın en etkili yoludur” dedi.

Tibel Tuna

VÜCUDUNUZ SUSUZ KALMASIN

İyi bir uyku düzeninin, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etme kapasitesini artıracağını söyleyen Tuna, şöyle devam etti: “Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda sosyal mesafeyi korumak, virüslerin yayılmasını önler. Toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlarda maske takmak, hem sizi hem de çevrenizdekileri korur. Soğuk ve yağışlı havalarda uygun şekilde giyinmek, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanıza yardımcı olur. Vücudun su ihtiyacını karşılamak, mukus zarlarını nemli tutarak enfeksiyon riskini azaltır”

KOVİD-19’DA ARTIŞ VAR

Önceki aylara göre Kovid-19 hastalarında artış olduğunu ifade eden İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Buna kesinlikle salgın düzeyinde ya da çok dikkat çekici, alarm düzeyinde bir artış diyemem. Ama Kovid-19'da enfekte hastalar yakalamaya başladık. İnsanlar uzun süredir karşılaşmadığı için bağışıklığı da zayıfladığından daha semptomatik seyrediyor” dedi.











