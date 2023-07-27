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Yangınlarla mücadele sürüyor

Orman yangınlarıyla mücadele dün de devam etti. Antalya Kemer'de pazartesi akşam çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken, İzmir ve Aydın'dakiler kısa sürede söndürüldü. Beykoz'daki yangınla İstanbul da alevlerle tanıştı.

04:00 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beykoz Anadolufeneri’ndeki otluk bir alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Beykoz Anadolufeneri’ndeki otluk bir alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

İstanbul Beykoz’daki 2 farklı ormanlık alanda yangın çıktı. Anadolufeneri ve Poyrazköy’deki orman yangınına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saat 15 sularında Beykoz Anadolufeneri’ndeki yangının otluk bir alanda çıkarak kısa süre içinde büyüdüğü öğrenildi. Yangına karadan ve havadan yapılan müdahalede 50 araç ve 120 personel görev aldı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, 10 hektarlık alan zarar gördü.

KEMER 3 GÜNDÜR YANIYOR

Antalya’nın Kemer ilçesinde yaklaşık 180 hektarlık alanı kül eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 3’üncü gününe giren yangında rüzgarın yön değiştirmesinin etkili olduğu ifade ediliyor. Sarp kayalıkta devam eden yangını kontrol altına almak için 23 helikopter ve 9 uçakla müdahale eden ekipler, gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterle havadan söndürme çalışması yürüttü. Sabahın ilk ışıklarından itibaren helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşımaya devam etti.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

24 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.08 sularında başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor. 600’e yakın orman personeli, arazöz ve iş makinesinin destek verdiği söndürme çalışmalarında rüzgar etkili oldu.

SARUHANLI’DA 1 TUTUKLAMA

Öte yandan Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınan yangına ilişkin tarım işçisi Ş.K (23) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. 14 ev ve 3 damın yanarak kül olduğu yangında 250 hektarlık alan da zarar görmüştü. Aydın Söke, Afyonkarahisar ve Yalova’daki yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa süre içinde söndürüldü.

Kınık ve Kütahya da alevlerle uğraşıyor

Dün öğlen saatlerinde İzmir’in Kınık ilçesi ve Kütahya’da yangın çıktı. Kınık’ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerini tahliye etti. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde de orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi. Aydınlar ve Erikli köyleri de tahliye edildi.



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#Antalya
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