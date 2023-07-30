Yapay zeka yardımcı olur cerrah olamaz

Yapay zeka teknolojisi her alanda önemli fırsatlar sunarken, sağlık uygulamalarında da adından söz ettiriyor.. Özellikle röntgen, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme sistemlerinin sonuçlarında etkili olarak kullanılan bu teknolojiler, deri, diş ve kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde büyük bir yükü sırtlanıyor.

CERRAHLARA YARDIMCI OLUYOR

Yapay zekanın cerrahlara hastaların özelliklerini değerlendirmede büyük kolaylık sağladığını belirten SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Orbatu, “Yapay zeka anormal doku tespiti ve hastalık teşhisinde cerrah ve radyologlara yardımcı oluyor. Verileri analiz ederek daha hızlı ve hassas teşhis imkanı sağlıyor Ancak, cerrahi bir eylemi gerçekleştirmek için duygusal zeka, ince motor beceri ve cerrahi deneyim gibi insana özgü yetenekler hala çok önemli. Yapay zekanın bu yetenekleri tamamen yerine koyması şu an için mümkün değil. Dolayısıyla bu teknoloji cerrahları destekleyen ve işbirliği yapan bir araç olarak görülmeli” dedi.

BAZI HASTALAR KABUL ETMİYOR

Hastaların yapay zeka teknolojisine tepkisinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Orbatu, “Dijital sağlık hizmetlerine aşina olan hastalar, bu teknolojilere daha olumlu yaklaşıyor. Bazı hastalar veri güvenliği ve gizliliğinden endişe edebiliyor. Hastalara verilerin doğru kullanıldığına ve korunduğuna dair güvence vermek önem taşıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA BEKLEMEYİ BİTİRDİ

2017’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kan alma ünitesinde daha kaliteli hizmet verebilmek için yapay zeka temelli bir yazılımla bekleme kuyruklarına son verdiklerini ifade eden Orbatu, “Aynı sistemi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk kan alma biriminde de hayata geçirerek, çocuk hastanesi örneğiyle bir ilki gerçekleştirdik. Poliklinik binası giriş katında hazırlanan yeni yeri ile hem fiziki şartları hem de teknolojik altyapısı yenilenen kan alma biriminde uygulanan akıllı sistemle hastalar sıra beklemeden kan alma işlemi gerçekleşti. Hastane otomasyonu ile entegre çalışan yapay zeka, doktorun kan tetkik istemi yaptığı anda devreye girerek tüm bilgileri birime otomatik olarak aktarıyor. Kan verecek hasta daha birime gelmeden, gerekli malzemeler hazır hale geliyordu. Bilgisayar destekli anons sitemi ile ismi okunan hastanın kan alma işlemine başlanıyor. Kan istemi yapılan hasta sayısına göre yoğunluğu da hesaplayarak en uygun çalışan sayısını belirleyen sistem ile hastalar en fazla üç dakika içinde kan alma işlemlerini tamamlıyor” şeklinde konuştu.















