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Yaralar sarılana kadar buradayız

Depremden sonra afet bölgesine yardıma koşan İHH ve Beşir Derneği hâlâ sahada. İHH Adıyaman Başkanı Mehmet Halit Tekbaş seçim sonucunu hazmedemeyenlerin depremzedeleri hedef almasını kınadı. Beşir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bektaş ise yaralar tamamen sarılana kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Neslihan Önder
04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bektaş, İHH Adıyaman Başkanı Mehmet Halit Tekbaş.

Beşir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bektaş, İHH Adıyaman Başkanı Mehmet Halit Tekbaş.

Büyük depremlerin ardından yaraları sarmak için ilk günden beri bölgede olan İHH ve Beşir Derneği çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Yeni Şafak’a konuşan STK temsilcileri, seçimde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye oy verdikleri için CHP seçmeni tarafından zehir zemberek sözlere maruz kalan depremzedelere yardımlarını sürdüreceklerini, yaralar kapanıncaya, ihtiyaç tamamen sona erinceye kadar bölgede kalacaklarını belirtti.

ACI VE GÖZYAŞININ RENGİ OLMAZ

Kendi de depremzede olan İHH Adıyaman Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, “Bizim gündemimiz yaraları sarmak. Seçimden sonra sosyal medyada yazılanları gördük. Bunu esefle kınıyoruz. Deprem bölgesindeki seçmenin tercihine göre yardımları kesmek akıl alır gibi değil. Bu bizi çok kırdı. Yardım karşılıksız yapılır. Acı ve gözyaşının rengi olmaz. İhtiyaç sahibine yardım götürürken tek şeye baktık: Gerçekten ihtiyacı var mı” dedi.

YARA SARILANA KADAR BURADAYIZ

Beşir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Salih Bektaş da şöyle konuştu: “Bu tarz yorumların bize hiçbir etkisi olmuyor. Buna zaman ayırıp vakit kaybetmiyoruz. Depremzedeler her gün bize teşekkür ediyor. Onların yüzlerinde gördüğümüz mutluluk bize yetiyor. Yardım ederken insanlara kimliğini sormuyoruz. Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne zaman ki devletimiz bize ‘Tamam, burada iş bitti’ der, o zaman faaliyetimizi tamamlarız.”



#deprem bölgesi
#İHH
#Beşir Derneği
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