Yaralarımızı sanatla saracağız: Basralılar tuvalde acıyı paylaştılar

6 Şubat günü Kahramanmaraşlı iki büyük depremle sadece Türkiye ve Suriye değil tüm dünya sarsıldı. Son yıllarda şahit olmadığımız bir dayanışma ve iyilik ruhu dünyanın dört bir köşesinden afet bölgelerine doğru aktı ve akmaya devam ediyor. Bunlar arasında sanatçıların yaşanan deprem felaketine ilişkin dayanışma örnekleri de önemli yer tutuyor. Bunlardan pek çoğu geçtiğimiz 21 gün boyunca medyada yer aldı. Geçen hafta, Irak’ın Basra kentinde de sanatçılar, depremzedelerle dayanışmak için duygularını tuvale taşıdı. Reuters’in geçtiği haberde, Iraklı kadın sanatçıların, deprem bölgesinden hafızalarına kazınan anları tuvallerine resmettikleri görüldü. Acımızı paylaşarak azaltacağız, dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağız.