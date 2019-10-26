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Yargıtay'dan evlilikte cimriliğe tazminat: Ekonomik şiddet sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu" sonucuna vardı. Cimri kocanın daha ağır kusurlu olması nedeniyle kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, baktığı bir boşanma davasında, erkeğin "aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu" sonucuna vardı.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

  • Daire, tarafları eşit kusurlu sayarak boşanmalarına karar veren ve kadının maddi-manevi tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Cimri kocanın daha ağır kusurlu olması nedeniyle kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmeden Daire, yerel mahkemenin belirlediği yoksulluk nafakasını da az buldu.

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