Hayat Yaş 12 maaş 400 lira
AKTÜEL

Yaş 12 maaş 400 lira

Türkiye’de yaşları 12 ile 17 arasında değişen on binlerce çocuk işçiye Suriyeli çocuklar eklendi. İddialara göre sayı 400 bini buluyor. İstanbul’da Esenyurt, Fatih ve Küçükçekmece gibi ilçelerde yabancı çocuklara 400 lira, Türkiyeli çocuklara ise 800 lira aylık veriliyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fatih’te, bir iş hanındaki atölyede çalıştırılan çocuk işçiler, acı gerçeği gözler önüne seriyor. 12 saatten fazla mesai yapan çocuklardan mülteci olanlara 400 TL, Türklere ise 800 TL aylık veriliyor. 13 yaşındaki Suriyeli Ahmed, “Babam Suriye’de şehit oldu. Biz de annemle birlikte İstanbul’a geldik. Sabah 8, akşam 8 çalışıyorum 400 TL alıyorum” diyor.
Fatih’te, bir iş hanındaki atölyede çalıştırılan çocuk işçiler, acı gerçeği gözler önüne seriyor. 12 saatten fazla mesai yapan çocuklardan mülteci olanlara 400 TL, Türklere ise 800 TL aylık veriliyor. 13 yaşındaki Suriyeli Ahmed, “Babam Suriye’de şehit oldu. Biz de annemle birlikte İstanbul’a geldik. Sabah 8, akşam 8 çalışıyorum 400 TL alıyorum” diyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, eğitimden mahrum bırakılarak çalıştırılan çocuklar acı bir gerçeği gözler önüne seriyor. Her yıl 20 Kasım’da, 193 ülkede kutlanan bu günde, 152 milyon çocuk, halen işçi olarak sömürülüyor. Türkiye’de de kötü şartlarda çalışan on binlerce çocuk var. Resmi olmayan verilere göre, 400 bin de Suriyeli çocuk işçi. İstanbul’un kalabalık semtlerinden Esenyurt, Fatih ve Küçükçekmece gibi yerlerdeki atölyelerde 12 saatten fazla çalıştırılan çocuklardan, mülteci olanlara 400 TL Türklere ise 800 TL aylık veriliyor.

BABAM SURİYE’DE ŞEHİT OLDU

Fatih’te’ki Süleymaniye Camii’nin arkasındaki bir iş hanında hazır giyim atölyeleri bulunuyor. Karanlık ve havasız atölyelerden birinde yaşları 9 ile 14 arası olan çocuklar, boylarının zor yetiştiği tezgahlarda çalışıyor. Onlardan biri olan 13 yaşındaki Ahmed, annesi ve üç kardeşiyle birlikte 8 yıl önce Suriye’den Türkiye’ye göç ettiğini söylüyor. Ahmed, “Babam Suriye’de şehit oldu. Biz de annemle birlikte İstanbul’a geldik. Küçükken annemle mendil satıyorduk. Ancak ev kiramızı ödeyememeye başladık. 800 TL kirada oturuyoruz. Annem ve ben çalışıyorum. Kız kardeşim ve iki erkek kardeşim okula gidiyor. Burayı arkadaşım söyledi. Sabah sekizde işe başlıyorum, akşam sekizde bırakıyorum. Haftanın beş günü böyle. Aylık 400 TL kazanıyorum. İlk başlarda ortacı olarak çalıştığım için param 200 TL’ydi, makineleri öğrenince zamlandı. Ben okuma yazma bilmiyorum tabi ki okula gitmek isterim” diyor.

GECE YARISI İŞİ BIRAKIYORUM

Babası öldükten iki yıl sonra annesi ve 7 kardeşiyle geçen yıl İstanbul’a gelen 14 yaşındaki Ayşe ise gömleklerden ip kesiyor. Ayşe, “Kardeşlerim çok küçük. Annem onlara bakıyor. Kaldığımız yer önceden dükkanmış. Kirasını zar zor veriyorum. İşim biraz geç başlıyor, gece yarısı işi bırakıyorum. Yemeği burada yiyoruz. 15 dakikada yedin yedin. 400 TL kazanıyorum. Kardeşlerim okusun yeter” şeklinde konuşuyor.

USTABAŞI BAZEN DÖVÜYOR

Annesi öldükten sonra babasının okuldan alarak atölyede çalışmaya verdiğini söyleyen 14 yaşındaki Ali ise şunları anlatıyor: “Burada üç senedir çalışıyorum. Gömleğin uzmanı oldum. Başlarda zorlanıyordum. 12 saatten fazla neredeyse ayakta duruyorsun. Aylık 800 TL alıyorum. Sigortamızı hem yapmazlar hem de yapamazlar. 15 yaşıma gelince çalışmam yasal olacak. Ustabaşılar çok kötü. Bir kere istediği gibi çalışmadığım zaman dövmüştü beni. Burada yabancı arkadaşlar var. Onlar bizimle aynı çalışıyor ama yarı yarıya para veriyorlar.”

Bir yetişkin yerine 4 çocuk

  • Çocukların okullaştırılması uygulamalarında görev alan Yeryüzü Çocukları Derneği’nin Sosyal Hizmetler Uzmanı Sümeyye Tekeli, okul kaydı bulunmasına rağmen çalışan çocukların olduğunu söylüyor. Tekeli, “Kaymakamlıklardan mülteci ailelerin numaralarını alıp ev ziyareti yaparak çalışan çocukları tespit ediyoruz. İşverenler çocuklardan daha kolay yararlanıyor. Bir yetişkinin yerine 4 çocuk çalıştırıyor. Günlük çalışma süreleri 12 saati bile aşıyor. 400 bin Suriyeli çalışan çocuk sayısı olduğu söyleniyor. Belki de daha fazla. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı son rakamlara göre okullaştırılan çocukların sayısı geçen yıla oranla yüzde 60 artmış. Ancak okulda kaydı bulunmasına rağmen çalışan çocuklarda var.”

Suriyeli nefreti okullara indi
GÜNDEM
Suriyeli nefreti okullara indi
İki boru da doğal gazla dolduruldu

İki boru da doğal gazla dolduruldu

​Rus devi projenin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini açıkladı.
Sokaklar ablukaya alındı

Sokaklar ablukaya alındı

​Bin 720 polis ile 24 saat sürecek.
Rusya da ABD gibi oyalıyor

Rusya da ABD gibi oyalıyor

​Rusya, PKK destekçiliğinde ABD'ye benzemeye başladı.
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Bölgede şiddet ve kaosun kapısı açıldı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
7 yılda<br>7 kat açıkla bıraktı

7 yılda
7 kat açıkla bıraktı

Kılıçdaroğlu ​1992-1999 arası SGK'yı çökertmişti.

Bu yoldan<br>dönmek yok

Bu yoldan
dönmek yok

Gurbetçiler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Sadece adı şahane

Sadece adı şahane

​İndirimlerin çoğu ürün fiyatına yansımıyor.
Yaş 12 maaş 400 lira

Yaş 12 maaş 400 lira

​Çocuk işçiler 12 saatten fazla mesai yapmak zorunda bırakılıyor.
Dönüş sürecini kolaylaştıracağız

Dönüş sürecini kolaylaştıracağız

​​Suriyelilerin terörden temizlenen bölgelere dönüşüne Kızılay destek olacak.
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı

Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı

​İzmir'de 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
İran idam sopası gösterdi

İran idam sopası gösterdi

​İran yönetiminden eylemlerin liderlerine gözdağı.
52 çantadan 25 ceset çıktı

52 çantadan 25 ceset çıktı

​Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı 26 bini buldu.
2 YTS sınır dışı edildi

2 YTS sınır dışı edildi

İçişleri, teröristleri iade etmeye devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.