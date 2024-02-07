Yayın deryasının güvenli limanı: Diyanet Yayınları

Son yüzyılda iletişim noktasında eşi benzeri görülmemiş bir gelişme yaşandı. Lakin bilgi kanallarının çoğalması, bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. Basılı yayınlar, süreli yayınlar, radyo ve televizyon yayıncılığı, bunun yanı sıra dijital medya yayıncılığı daha da önem kazandı. Bu süreç en baştan beri toplumu doğru bilgiyle buluşturmayı amaç edinen Diyanet İşleri Başkanlığı için yeni ve sürekli kendini güncelleyen bir yayıncılık anlayışını gerekli kıldı. Çünkü anlatılan herhangi bir şey değildi, İslam’ın en doğru şekilde yayılmasıydı. Üstelik toplumun her kesimine hitap etmek, ayrıştırıcı dil kullanmamak, sosyal hayatta sıcağı sıcağına ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek de bir diğer hassas konu. Diyanet, bu noktada 11 farklı dergi, çeşitli yayın başlığı altında okura sunulan kitaplar, radyo, televizyon ve dijital mecralarla Diyanet Yayınları, güvenli bir liman oldu.





ELLİ İKİ DİLDE YAYIN

Yayın çeşitliliğine baktığımızda gerek yurt içinde gerekse 52 dilde sunulan yurt dışındaki Müslümanlara yönelik dinî, millî ve kültürel mirasımızı güçlendiren, sağlıklı bir Müslüman kimliğinin inşa edilmesini sağlayan, gönül ve amaç birlikteliğini pekiştirmeye yarayan yayınlar sunuluyor. Diyanet deyince aklımıza elbette ki Kur’an-ı Kerim’in en doğru şekilde basılması geliyor. Hatasız olması için büyük çaba sarf edilen Kur’an-ı Kerim’in basımında gösterilen titizlik, insanlar tarafından da tercih sebebi.

Diyanet’in her yaşa her ilgi alanına hitap eden bu yayınları, toplum tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Fuarlarda Diyanet stantlarına gösterilen yoğun ilgi, kitapların baskı sayıları bunun en güzel örneği. Elli yılı aşkındır çocuk yayıncılığını sürdüren kurum, gençlere yönelik yayınlarda milli ve manevi değerleri önceleyerek, dini bilginin yaş gruplarına uygun şekilde verilmesi konusunda hassasiyet gösteriyor. Sadece dini yayınlarla kalmayıp, Edebiyat ve Kültür Serisi projesi de yayınlıyor. 2024 yılında da devam eden bu seride, Cemil Meriç’ten Nurettin Topçu’ya, Necip Fazıl’dan Mehmet Akif Ersoy’a kadar çok sayıda sanatçı ve düşünür yer alıyor.





KAFALARDAKİ SORULARA CEVAPLAR

İslam’ı yeni yeni araştırmaya başlamış yahut henüz Müslüman olmuş kişilerin yurt içinde ya da yurt dışında İslam’ı daha iyi nasıl öğrenebileceklerini sormaları neticesinde oluşturulan İhtida Seti, kafalara takılan bütün sorulara cevap niteliğinde. Setin ilk eseri tabii ki Kur’an-ı Kerim meali. İslam Nedir, Niçin İbadet ediyorum gibi eserlerin yanı sıra, Küresel Sorunlara İslami Bakış ve Kafama Takılanlar adlı eserler de günümüz insanının terör, şiddet, taassup gibi problemlerini; inanç, ibadet ve ahlak konusunda sorgula-malarını, İslam’ın bu problemlere ve sorulara getirdiği çözüm ve cevapları içeriyor.





DİJİTAL PLATFORM HAZIRLIĞI

Hem yetişkinler hem de çocuk ve gençler için güvenilir bir ekran sunan Diyanet televizyonu, program çeşitliliğiyle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 2020 yılında kurulan Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ise, sesli kitap formatından, sosyal medya alanlarına PodCast platform-larından, İnfografiklere kadar içerik üretmeye devam ediyor. Dijital yayın çeşitliliğini her geçen gün artıran Diyanet Dijital, 2024 yılı içerisinde Strateji Geliştirme Başkanlığıyla birlikte kapsayıcı bir dijital platformun temelini atmayı ve yeni sosyal medya sayfaları açarak yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.





YAZMA ESERLERE ŞİFAHANE

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kütüphane bünyesinde bulunan Yazma Eser Koleksiyonu risaleleriyle beraber 17 bin 500 sayısına ulaştı. Bu eserlerin tamamı dijital olarak taranarak internet sitesi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunuldu. Bu hazineyi gelecek nesillere ulaştırmak için el yazması ve taş baskı eserlerin en uygun şartlarda konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması için kütüphane bünyesinde restorasyon bölümü bile oluşturuldu. Kitap şifahanesi olarak isimlendirilen bu bölümde eserler titizlikle restore ediliyor.



