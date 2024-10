Yayın politikası toplumsal yarar üzerine kurulu

Kalemiyle, kadrolarıyla, toplumsal dinamiklerimize cevap veren yapısıyla, Türk siyasi hayatının önemli dönemeçlerinde aldığı duruşla milyonların sesi olan Yeni Şafak gazetesinin 30. yılını kutluyorum. 1995’ten bu yana bağımsız, özgün, tarafsız yayıncılığını milli hassasiyetlerimiz çerçevesinde sürdüren, her zaman milletin yararını, devletin menfaatlerini gözeten bir meslek etiğiyle yol alan Yeni Şafak’ın değerli kadrolarını kutluyorum. Bugün 30. yaş gününü kutlayan Yeni Şafak sadece geride bıraktığı yılları değil aynı zamanda ülkemizin çeşitli alanlarına damga vuran düşünce yapısıyla da bir birikimi temsil etmektedir. Bu süre zarfında toplumsal mağduriyetlere ışık tutarak, milli, manevi değerlerimizi hedef alan her türlü politik gelişmelerin perde arkasını aydınlatarak, olayların sahici yüzüyle vatandaşların tanışmasını sağlamıştır. Bu çerçevede özellikle 28 Şubat sürecinde, askeri vesayetin siyasetin üzerindeki baskısının olduğu yıllarda, FETÖ’nün 17/25 Aralık 2013’teki emniyet ve yargı kumpasında, Gezi Parkı eylemlerinde ve en önemlisi de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde milli iradenin sesi, darbeci zihniyet ile anti-demokratların karşısında yer alan Yeni Şafak, yeri geldiğinde de hükümeti eleştiren, yanlışa yanlış diyen bir yerde olmuştur. Bugün de Türkiye’de “bir bardak suda fırtına koparmak” isteyen kronik muhalif yayıncılığa karşın yapıcı eleştirileriyle toplumsal meseleleri ele alan Yeni Şafak’ın yayın politikası hep objektiflik ve toplumsal yarar üzerine kuruludur. 30 yıllık çizgisini kararlı bir duruşla, istikrarla sürdürerek, medya alanında, doğru haberin merkezi niteliğini kanıtlamıştır. Her daim mazlumların sesi olmaya çalışan Yeni Şafak’ın bugün de Gazze için canla başla, çalıştığına şahitlik ediyoruz. 7 Ekim 2023’ten bu yana soykırımcı İsrail’in Gazze’de yaşattığı zulmü dünyaya haykıran, yayınlarının büyük bölümünde terör devletinin yaptığı soykırımdan bahsetmesi görmezden gelinecek bir durum değildir. Yeni Şafak’ın Filistin Meselesi karşısındaki duruşu, ümmetin duruşudur.