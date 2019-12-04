Hayat Yazar Milan Kunderaya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra geri verildi
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Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra verildi - Milan Kundera kimdir?

Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra geri verildi

Çekoslovakya hükümeti, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayımlandığı 1978 yılında dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı. Kundera'ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

Haber Merkezi AA
Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera
Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera

Dünyaca ünlü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

Çekya'nın Paris Büyükelçisi Petr Drulak, Kundera'nın vatandaşlık sertifikasının geçen hafta Paris'te kendisine takdim edildiğini belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile geçen yıl Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Kundera'nın vatandaşlığını geri kazanmasının yolunun açıldığı belirtiliyor.

Komünist Çekoslovakya'dan 1975'te kaçan Kundera, yaşamını Fransa'da sürdürüyor. Yazar, "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Roman Sanatı", "Ahlaksızlık" gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı.

Çekoslovakya hükümeti, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.

  • Milan Kundera kimdir?
  • Milan Kundera 1 Nisan 1929’da Çekoslovakya’nın Brünn şehrinde doğdu. 15 kitap yazmış, sayısız ödül almış, yazarlık mesleği yanında uzun yıllar müzik ve sinemayla profesyonel olarak uğraşmıştır. Çek asıllı Fransız yazar yaşamını Paris’te, eşiyle birlikte sürdürmekte.
  • 1929 yılında, orta halli Kundera ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Ludvík Kundera (1891-1971), 1948-1961 yılları arasında Brno Müzik Akademisi müdürlüğü yapmış olan, ünlü müzikolojist ve piyanist Leoš Janác(ek’in öğrencisiydi. İlk piyano derslerini babasından aldı ve ilerleyen yıllarda kendisi de müzikoloji üzerine çalışmalar yaptı.
  • Lise eğitimini 1948 yılında Brünn’de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra Film Akademisi’ne geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı fakat daha sonra çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurmak zorunda kaldı.
  • II. Dünya Savaşı’nın sonunda Komünist Parti’ye üye oldu. Ancak 1948’in şubat ayında partiden çıkarıldı. 1950 yılında da bir diğer Çek yazar Jan Trefulka Komünist Parti’ye karşı faaliyetlerde bulunmaktan, partiden uzaklaştırıldı. Trefulka o günlerde gerçekleşen olayları 1962 yılında yazdığı Pršelo jim šte(stí (Onlardan Yükselen Mutluluk) romanında anlattı. Kundera’ysa o günlerde başına gelenleri bir şaka olarak görmüş olacak ki, partiden çıkarılma sürecinde başına gelenleri anlattığı kitabının ismini Z(ert (Şaka) koydu. 1956 yılında Komünist Parti’ye tekrar giren Milan Kundera, 1976 yılında ikinci kez, Václav Havel gibi ünlü yazarlar ve sanatçılarla birlikte partiden ihraç edildi.
  • 1968’deki Rus istilasından sonra, Prag Müzik ve Sanatlar Akademisi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Kundera, politik baskılara dayanamayarak Fransa’ya göç etti ve 1981 yılında Fransa vatandaşı oldu. 1979 yılında yazdığı Gülüşün ve Unutuşun kitabının yayınlanmasının ardından Çekoslovak hükümeti Kundera’yı vatandaşlıktan çıkardı.
  • 1980 yılında Gabriel Garcia Marquez’in aldığı Commonwealth Ödülü’nü, 1981 yılında Tennessee Williams’la paylaştı. En bilinen romanı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği 1988 yılında Philip Kaufman tarafından sinemaya uyarlandı. 1983 yılında Michigan Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Kundera 1985 yılında da Kudüs Ödülü’ne layık görüldü.
  • Çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendirilen Kundera’nın son kitabı ‘Bir Buluşma’ 2009 yılında yayınlanıp 2010 yılında ise Türkçeye çevrildi.

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