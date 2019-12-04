Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra geri verildi

Engelli çifte imece usulü düğün

Avcılar'da gittikleri engelliler derneğinde birbirlerini tanıyarak seven engelli çift, esnaf ve iş insanlarının 'İmece usulü' dayanışması ile 'Engelleri aşarak' düğünlerini yaptı. İşsiz olan çiftten geline özel bir okulda iş bulundu ve düğünden sonra istediği zaman gidip işe başlayacağı iletildi.