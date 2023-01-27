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Yeni mobil uygulamamızla yayındayız

Yeni Şafak iOS ve Adroid mobil uygulamamız baştan aşağı yenilenerek marketlerdeki yerini aldı. Mevcut uygulamayı silip App Store, Google Play ve HuaweiAppGallery'den, Yeni Şafak'ın yeni uygulamasını indirebilirsiniz.

12:53 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeni mobil uygulamamızla yayındayız.

Yeni mobil uygulamamızla yayındayız.

Yeni Şafak dijitalde yaptığı yeni adımlarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Okuyucularına ve takipçilerine Arapça, İngilizce ve Fransızca yayınlar yapan Yeni Şafak, bünyesinde ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda içerik sundu.

YENİ MOBİL UYGULAMA MARKETLERDE

Şimdi yeni ara yüzü ve tasarımıyla okuyucularına en hızlı şekilde içerik sunuyor. Yeni Şafak iOS Android ve Huawei mobil uygulamamız baştan aşağı yenilenerek marketlerdeki yerini aldı Mevcut uygulamayı silip App Store, Google Play ve HuaweiAppGallery'den, Yeni Şafak'ın yeni uygulamasını indirebilirsiniz.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİK

Yeni Şafak mobil uygulamasıyla gelen özellikler şöyle:

•Ana sayfa manşetlerimiz yenilendi.

•Story özelliğimiz uygulamamızda yerini aldı.

•Türkçe, İngilizce, Fransızca ve yeni eklenecek farklı dillerde oluşturulan çeşitli içeriklerimizi bu uygulama ile tek bir çatı altında toplandı.

•Yorum, beğeni ve yorum yanıt akışları gibi yeni düzenlemeler yapıldı.


#yeni şafak
#appstor
#android
2 saat önce
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Yeni mobil uygulamamızla yayındayız
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