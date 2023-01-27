Yeni mobil uygulamamızla yayındayız.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Şafak'ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türk medyasının en saygın ve kıymetli kuruluşlarından biri olan Yeni Şafak’ın yayın hayatına başlamasının 28’inci yıl dönümünü tebrik ediyor, Yeni Şafak çatısı altında çalışan tüm basın mensuplarına ve Albayrak Grubu’na nice başarılı yıllar diliyorum." dedi.