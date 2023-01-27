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Yeni mobil uygulamamızla yayındayız.
Yeni Şafak dijitalde yaptığı yeni adımlarla isminden söz ettirmeye devam ediyor. Okuyucularına ve takipçilerine Arapça, İngilizce ve Fransızca yayınlar yapan Yeni Şafak, bünyesinde ekonomiden kültür sanata, tarihten bilime, spordan mizaha, yemekten turizme kadar pek çok dalda içerik sundu.
Şimdi yeni ara yüzü ve tasarımıyla okuyucularına en hızlı şekilde içerik sunuyor. Yeni Şafak iOS Android ve Huawei mobil uygulamamız baştan aşağı yenilenerek marketlerdeki yerini aldı Mevcut uygulamayı silip App Store, Google Play ve HuaweiAppGallery'den, Yeni Şafak'ın yeni uygulamasını indirebilirsiniz.
•Ana sayfa manşetlerimiz yenilendi.
•Story özelliğimiz uygulamamızda yerini aldı.
•Türkçe, İngilizce, Fransızca ve yeni eklenecek farklı dillerde oluşturulan çeşitli içeriklerimizi bu uygulama ile tek bir çatı altında toplandı.
•Yorum, beğeni ve yorum yanıt akışları gibi yeni düzenlemeler yapıldı.