Yeni rotalara yeni lezzetler

Ankara ve Mersin fabrikalarında yılda 1 milyon üretim kapasitesine sahip şirket; Türkiye pazarında ürünlerini 81 ilde, 9 EDT ve 56 paketli ürün bayisi yanında 60 binden fazla satış noktasında müşterilerin beğenisine sunarken, yurtdışı pazarlarda Legurme markasıyla aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türk damak tadını dünyaya tanıtmayı görev edinen Yayla Agro Gıda; değişen tüketim alışkanlıkları ve müşteri taleplerine uygun katkısız, koruyucuz ev yapımı tadında çeşit çeşit yemekleriyle, “Daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek” mottosuyla Türkiye ve dünyada büyümesini sürdürüyor.

Mersin'deki fabrika.

Global perakende kanallarında kendi kategorisinde önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın sayılı Türk markaları arasına girmeyi planlayan Yayla Agro Gıda, Türk Gastronomisini dünyaya tanıtan Globaldeki gücü Legurme markası ile 65 den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2020 yılında T.C. Ticaret bakanlığı, TURQUALITY destek programının marka destek programı kapsamında desteklenmeye başlayan Legurme markası; Tük Gastronomisini globale taşıyan birbirinden lezzetli ürün çeşitlerinin yer aldığı “Ready to Eat” ürün ailesini kapsayan çok sayıda ürüne sahip. Özellikle Avrupa’da pek çok ülkede beğeniyle tüketilen Legurme’nin geniş ürün yelpazesine yeni eklenen “Bowl Beans and Grains” serisi de Global Arenada türecilerin beğenisine sunulmak için hazır. “Legurme Spicy Miks”, “Legrume Sweet Miks” ve “Legurme Sour Miks”den oluşan üç farklı çeşidi ile 4-5 bakliyattan oluşan ve doğal baharatlarla lezzetlendirilen “Legurme Bowl Beans and Grains” Serisi değişen tüketim alışkanlıklarına uygun, patik, lezzetli, sağlıklı ve içinde kaşığın yer aldığı ambalajı ile tüketicilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer.



Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek, tüketiciyle kurduğu interaktif iletişim ve sürekli inovasyon ilkesiyle yaptığı yatırımlarla ihracat pazarında büyüme ivmesini sürdüren Yayla Agro Gıda yeni yatırımları ile merak uyandırıyor. Ankara ve Mersin Fabrikasından sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazırlandığı 3. Fabrikasın da Haşlanmış ürünler, donmuş ürünler, kemik suyu ve soslar, bitkisel protein bazlı sağlıklı bakliyat ve pirinç atış tırmalıklar, meze, , sos grubu, zenginleştirilmiş pirinç ve bakliyat ürünlerinin üretilmesi ve paket lenmesini planlıyor. Geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini Yayla ve Legurme markası ile Tüketicisiyle buluşturan Yayla Agro Gıda yenilikçi ve öncü şirket kimliğini yeni yatırımları ile sürdürmeyi planlıyor.

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Yayla Agro İhracat Müdürü Gökhan Tuncer, Legurme markası ile Avrupa’daki pek çok ülkede pazardan pay aldıklarını ve “Ready to Eat ” ürünleri ile özellikle Avrupa’da önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek şunları söyledi; Değişen dünya ve tüketici eğilimlerine uygun ürünler geliştirmek ve sürekli inavosyon ilkesiyle yaptığımız yatırımlar ihracat pazarındaki büyüme ivmemizde önem arz ediyor. Ankara ve Mersin Fabrikamızdan sonra Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde satın alınan 127 bin metrekare arazi üzerinde kurmaya hazırlandığımız 3. Fabrikamız da değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik ürünler üretmeyi planlıyoruz. Böylece geleneksel lezzetlere yenilikçi yorumlar getirerek geleceğin lezzetlerini sunduğumuz Legurme markamız ile yenilikçi ve öncü şirket kimliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Dubai Wolrd Trade Cente’de düzenlenen Gulfood 2022, Londra’da düzenlenen IFE 2022, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’S World of Private Label 2022 ve Güney Kore’de düzenlenen Seoul Food&Hotel Fuarı’ndan sonra inovatif ürünlerimizle Sial Paris’de yerimizi aldık. Katılım sağladığımız Fuarlar yeni bağlantılar ve ihracat fırsatları açısından verimli sonuçlandı ve Legurme markamızın tanıtımına da önemli katkılar sağladı“ ifadelerinde bulundu.