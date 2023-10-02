Yeşilay’dan gençlere beceri eğitimleri

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Rehber öğretmenlerin tespit ettiği öğrencilere yaşam becerisi kazandırarak bağımlılıktan uzaklaştıran program sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7’nci sınıf öğrencileriyle yürütülüyor. Ayrıca aynı öğrencilere 8. sınıfa geçtiklerinde 3 haftalık takviye etkinlikler uygulanıyor.
7 hafta boyunca öğrencilere stresle başa çıkma, karar verme ve reddetme gibi beceri kazandırılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin risk durumuna göre farklı yöntemleri uygulanıyor.