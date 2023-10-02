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Hayat

Yeşilay’dan gençlere beceri eğitimleri

Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, MEB işbirliğiyle uyguladığı Yaşam Becerileri Eğitim Programı’yla ergenlik dönemindeki bireylerin bağımlılığa karşı dirençli olmalarını sağlamak için uzmanlarla çalışıyor.

Saliha Engin
04:00 . 2/10/2023 lundi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rehber öğretmenlerin tespit ettiği öğrencilere yaşam becerisi kazandırarak bağımlılıktan uzaklaştıran program sigara, alkol ya da diğer maddeleri denememiş veya denemiş ancak kullanıcı olmayan 7’nci sınıf öğrencileriyle yürütülüyor. Ayrıca aynı öğrencilere 8. sınıfa geçtiklerinde 3 haftalık takviye etkinlikler uygulanıyor.

7 hafta boyunca öğrencilere stresle başa çıkma, karar verme ve reddetme gibi beceri kazandırılmaya çalışılıyor. Öğrencilerin risk durumuna göre farklı yöntemleri uygulanıyor.


Türk bilim adamları geliştirdi: Daha önce hiç yapılmamıştı saniyeler içinde tespit edecek
Türk bilim adamları geliştirdi: Daha önce hiç yapılmamıştı saniyeler içinde tespit edecek

Türk bilim adamları gıdaların tazeliğini cep telefonundaki bir uygulama ile anında gösterebilecek bir sensör geliştirdi. Dr. Levent Beker ve Dr. Emin İstif'in ekibiyle yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından da yaklaşık 500 bin TL'lik iki ayrı fon ile desteklediği sensörle ilgili çalışmanın makalesi, dünyanın en önemli bilim dergilerinden Nature'da da yer aldı. Buna göre et, tavuk, balık gibi ürünlerin paketinin içine yerleştirilen yaklaşık 50 kuruş büyüklüğündeki minik bir çip üzerinde yer alan sensör, cep telefonu tarafından da algılanıyor ve telefona yüklenen bir uygulama ile tek bir tuşa basarak etin tüketim açısından tehlikeli olup olmadığı saniyeler içinde anlaşılabiliyor.


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