Yeşilay’dan gençlere beceri eğitimleri

Türk bilim adamları gıdaların tazeliğini cep telefonundaki bir uygulama ile anında gösterebilecek bir sensör geliştirdi. Dr. Levent Beker ve Dr. Emin İstif'in ekibiyle yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından da yaklaşık 500 bin TL'lik iki ayrı fon ile desteklediği sensörle ilgili çalışmanın makalesi, dünyanın en önemli bilim dergilerinden Nature'da da yer aldı. Buna göre et, tavuk, balık gibi ürünlerin paketinin içine yerleştirilen yaklaşık 50 kuruş büyüklüğündeki minik bir çip üzerinde yer alan sensör, cep telefonu tarafından da algılanıyor ve telefona yüklenen bir uygulama ile tek bir tuşa basarak etin tüketim açısından tehlikeli olup olmadığı saniyeler içinde anlaşılabiliyor.