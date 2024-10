Yapay zekanın kurumsal dünyada hem verimlilik hem de yaratıcılık açısından önemli katkıları olduğu yadsınamaz. Yapay zeka, bilgiye hızlı erişim sağlayarak şirketlerin operasyonel verimliliğini artırıyor ve yaratıcı süreçlerde destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Yıldız Holding olarak bu teknolojiyi dijital dönüşüm stratejimizin bir parçası olarak kullanıyoruz. Örneğin, ilk adım olarak Data Navigators programımızı başarıyla hayata geçirdik, şimdi ise Yapay Zeka Akademisi projemizi uygulamaya geçiriyoruz. Çalışanlarımızın sadece teknolojiyi takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital yetkinliklerini artırarak yenilikçi teknolojilere uyum sağlaması için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insana dokunan çözümler her zaman en değerli olacak. Bu düşünceyle de çalışan memnuniyetini artırmayı ve iş süreçlerimizde verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak, yapay zekanın her sorunu çözebileceği düşüncesi bana göre çok doğru değil. Tıpkı elektrikli araçların başlangıçta devrim olarak görülüp zamanla karşılaşılan bazı zorlukların fark edilmesi gibi, yapay zekanın da aşması gereken zorluklar var. Teknolojinin gelişimi zaman alır ve süreç boyunca bazı zorluklar kaçınılmazdır. Ancak uzun vadede, teknoloji her zaman galip gelir ve dönüşüm kaçınılmaz hale gelir. Yapay zekanın hangi alanlarda daha fazla etki yaratacağını zaman gösterecek, fakat bizim görevimiz bu dönüşümü yakalamak ve şirketlerimizi buna adapte etmek.