Hayat Yılın menajeri ödülü İbrahim Koça verildi
AKTÜEL

Yılın menajeri ödülü İbrahim Koç’a verildi

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Altın Çilek Ödülleri Mersin’de sahiplerini buldu. Mersin Divan Otel’de düzenlenen; iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı özel gecede yılın menajeri ödülü İbrahim Koç’un oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yılın menajeri ödülü İbrahim Koç’a verildi
Foto: İHA.

Yeliz Doğramacılar ve Cengiz Ayaz’ın sunuculuğunda; Metin Hara, Betül Demir, Kahraman Tazeoğlu, Doğuş, Ahmet Selçuk İlkan, Nuri Alço, İnan Ulaş Torun, Emirhan Cengiz, Vahe Kılıçarslan, Çetin Altay, Ahmet Baran, Ali Eşitmez, Salih Güney, Ruhi Sarı, Ali Altay, Çiğdem Tunç, Şahin Vural, Polen Emre gibi ünlü isimlerin ödül aldığı ve verdiği gecede Koç, ödülünü Kahraman Tazeoğlu’nun elinden aldı.

Yaklaşık 15 yıldır ünlü isimlerin markalarını temsil eden; yurtiçi ve yurtdışında binlerce konserde ünlü isimleri sevenleriyle buluşturan Koç, “Her şeyden önce çok özel bir mesleğe sahibim, bunun için ne kadar şükretsem az kalır; emeklerimin karşılığını alabilmem ve başarılarımın ödüllendirilmesi çok kıymetli, bu ödülün daha öncekilerden bir farkı da Doğum Günüme denk gelmiş olması. Mutluluğumun ikiye katlandığı bu gece için Başta Altın Çilek Ödülleri Komitesi Başkanı Saygın Kurt olmak üzere Emek veren, layık gören herkese kalpten teşekkür ediyor, bundan sonra da başaracağım her şey için bir başlangıç olmasını diliyorum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Hedef yeni keşif

Hedef yeni keşif

Fatih sondaj gemisi Çaycuma-1 kuyusunda.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi resmen başladı.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

​Balıkesir'de 11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı.

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde büyük bir değişim ve dönüşüme imza atıldı.

Herkesin gözü önünde çaldı: Saatler sonra fark edildi.

​Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz.

Sanayi sitesinde patlama

Sanayi sitesinde patlama

​Ekipler harekete geçti: Ölü ve yaralılar var.

Fincancı ve merkez yönetimin görevden alınması için davaname hazırlandı.

​İzmir'de depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.