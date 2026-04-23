Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yine aynı il yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

13:21 23/04/2026
Diğer
Sonraki haber
Gıdada hile yapan firmaların yer aldığı liste bir kez daha güncellendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen firmaları ve ürünlerini de kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, söz konusu listeyi güncellerken gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha yaşandı.

2 FARKLI LİSTE İLE İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Gıdada hile yapan firmaların yer aldığı liste bir kez daha güncellendi. 22 Nisan tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı.

ŞAMPİYON ATI KAVURMA YAPTILAR

Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa kavurma diye verilen yemeğin at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Aşhanede şampiyon yarış atı Smart Latch kesilerek vatandaşa yedirilmişti. Skandal ise yemeğin içinden çıkan çip ile tespit edilmişti.

Aynı tarihlerde Mersin'de 2 firmanın da at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etinin tek tırnaklı eti olduğu ifşa edilmişti.

YİNE MERSİN YİNE SKANDAL!

Yeni listede de Mersin'de aynı skandal ortaya çıktı. 2 firmanın kırmızı et diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği belirlendi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri....

"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.

Elazığ'daki 'Eroğlu Yemekçilik'in lahmacununda sakatat, "Kamaş" marka sumakta gıda boyası, "Balbazar" ve "Gülsan" marka balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Mersin'de bulunan "Göksel Yemekçilik" ve "Onur Tantuni" adlı işletmelerin vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek eti) yedirdiği belirlendi.

"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Et
#At
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları hangi ilçelerde var? 500 bin TOKİ sosyal konut yerleri belli oldu mu? İl il, ilçe ilçe TOKİ evlerinin bulunduğu bölgeler listesi