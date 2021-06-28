YKS'de Tarık Tufan sürprizi: 'Tanıdık birini görür gibi olduk'

Cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 2 milyon 607 bin 903 aday üniversite için ter döktü.

Sınavda sorulan sorulardan biri ünlü yazar Tarık Tufan'ın kitabı Şanzelize Düğün Salonu'ndan kesit içeriyordu. Soruyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak cevabı takipçilerine bırakan Tarık Tufan, ''2021 yılı üniversite giriş sınavındaki Türkçe sorularından biri. Sınava giren arkadaşlardan çokça mesaj aldım. Ortak vurgu şuydu: Tanıdık birini görür gibi olduk. Gurur ve mutluluk duydum. Başarılar dilerim. Soru şurada. Cevabı bilenler?'' ifadelerini kullandı. Türkçe testinde yer alan soruda ''Aşağıdaki parçalardan hangisi 'İyi bir yazar şüphesiz, insan psikolojisini çok iyi bilmeli, karakterlerini önce kendisi anlamalıdır' düşüncesine uzak düşmektedir'' ifadelerine yer verildi.

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2021 yılı üniversite giriş sınavındaki Türkçe sorularından biri. Sınava giren arkadaşlardan çokça mesaj aldım. Ortak vurgu şuydu: Tanıdık birini görür gibi olduk. Gurur ve mutluluk duydum. Başarılar dilerim. Soru şurada. Cevabı bilenler? pic.twitter.com/I0pfeZh9hR — Tarık Tufan (@tarik_tufan) June 27, 2021

SORUNUN CEVABI ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU'NUN DA YER ALDIĞI B ŞIKKI.

Bir roman olan Şanzelize Düğün Salonu, 2015 yılında okuyucusu ile buluşmuştu

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